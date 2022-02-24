Премьера Wisenet: IP-камера для распознавания номеров авто c технологией Global Shutter

«АРМО-системы» представила камеру TNO-7180R марки Wisenet, предназначенную для мониторинга ситуации и выявления нарушений ПДД на автомагистралях, а также контроля технологических процессов. Новинка имеет разрешение 3 МП и позволяет распознавать номера транспортных средств даже при больших скоростях: она использует технологию Global Shutter для обеспечения высочайшей четкости каждого кадра с движущимися объектами. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Частота обновления достигает 60 к/с для любого разрешения. Отметим, что в ночное время суток IP-камера для распознавания номеров и эффективного выявления нарушений задействует встроенный ИК-прожектор и набор функций видео- и аудиоаналитики, кроме того, TNO-7180R оснащена моторизованным 18х вариообъективом.

Скоростная видеосъемка на дороге обеспечивается за счет высоких значений частоты обновления кадров, до 60 к/с, даже при максимальном, 3-мегапиксельном, разрешении. При этом новая IP-камера для распознавания номеров TNO-7180R использует технологию Global Shutter, с которой различные точки матрицы экспонируются одновременно, а не последовательно, как это происходит в режиме скользящего затвора (технология Rolling Shutter). Использование «глобального» затвора позволяет избежать искажений и артефактов при видеосъемке быстро движущихся объектов, а «стоп-кадр» получается максимально четким и реалистичным.

Детализированное изображение приближающихся и удаляющихся объектов можно получить благодаря моторизованной оптике с 18-кратным зумом. Так, данная IP-камера для распознавания номеров оборудована вариофокальным объективом, фокусное расстояние которого меняется в пределах 6,8–120 мм. При этом объектив оснащен диафрагмой с автоматической регулировкой и функцией Simple Focus, за счет которой фокусировка осуществляется одним нажатием кнопки на задней панели.

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Хорошую видимость в темное время суток обеспечивает встроенный в камеру ИК-прожектор с дальностью подсветки до 50 м. Кроме того, при сложном освещении, например, в пасмурный или очень солнечный день, IP-камера для распознавания номеров применяет режим «двойного затвора» (Double Shutter) для расширения динамического диапазона. Бесперебойную работу на улице при температуре до -40 °C гарантирует прочный корпус с защитой от ударов по IK10 и от пыли/влаги по IP66, а питание на камеру может подаваться как по технологии High PoE, так и от источника постоянного тока 12 В. Возможен даже «холодный старт» при -40 °C.

Больше возможностей для выявления нарушений и потенциально опасных ситуаций обеспечит встроенная видеоаналитика. Она включает функции обнаружения движения, въезда/входа объекта в заданную зону, пересечения виртуальной линии, появления/исчезновения предметов и праздношатающихся лиц. При этом имеются фильтры направления движения, тумана в кадре, а также детекторы вывода камеры из строя и расфокусировки. Наряду с этим, IP-камера для распознавания номеров TNO-7180R поддерживает возможности цифрового автотрекинга объектов в кадре и задействования аудиоаналитики.