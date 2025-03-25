Hybrid запускает второй поток обучения в школе программатик-специалистов Hybrid AdOps School

AdTech-экосистема Hybrid, специализирующаяся на разработках в области интернет-рекламы, в 2024 г. запустила собственную школу для обучения AdОperation-менеджеров. Компания обучает с нуля медиабаеров, медиапланеров и аккаунт-менеджеров.На первом потоке были обучены и выпущены 34 специалиста в сфере диджитал-рекламы. На работу в Hybrid вышли 20 выпускников. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

В мае 2025 г. стартует второй поток обучения в Hybrid AdOps School. В 2025 г. начнет действовать расширенный формат — к офлайн-обучению в Тамбове добавится онлайн. Так, в школе смогут обучаться студенты из других регионов страны. Для обучающихся очно, как и в первом потоке, также предусмотрен гибридный формат обучения.

Образовательная программа включает как теоретические знания, так и практические. В новом потоке помимо основных предметов, появится и углубленное изучение Hybrid Console — флагманского продукта компании для работы с программатик-рекламой. Каждый студент научится запускать и оптимизировать рекламные кампании под руководством наставников — экспертов Hybrid.

Всего обучение будет длиться три месяца. Будущие студенты, оставившие заявки на обучение, пройдут очный отбор. На этапе профориентации каждый студент вместе с наставником составит индивидуальную образовательную траекторию. Также их ждет погружение в теорию и программатик-технологии от ведущих специалистов Hybrid. Завершающим шагом станет практика, на которой ученики попробуют себя в медиабаинге, медиапланировании и аккаунтинге.

После обучения слушатели получат сертификат и заключение от экспертов по наиболее подходящему направлению, а также индивидуальный план развития в новой профессии. Выпускники смогут пройти стажировку как в Hybrid, так и в компаниях-партнерах данной инициативы. После прохождения всех шагов они смогут официально трудоустроиться в компанию.

«Кадровый голод коснулся и отрасли Digital-рекламы. Мы, как активно развивающаяся компания, постоянно нуждаемся в профессионалах, поэтому решили ответственно подойти к проблеме и взять ситуацию в свои руки. По итогам первого потока к нам трудоустроились и успешно строят карьеру 20 молодых специалистов и мы планируем активно увеличивать количество новых квалифицированных сотрудников», — сказала Дарья Покровская, руководитель Hybrid Adops School.