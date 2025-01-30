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Hybrid Metaverse


Hybrid Metaverse — AR House, разрабатывающий и продвигающий виртуальные пространства в метавселенных.

 


30.01.2025 Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года 1
27.05.2024 Hybrid вышла на рынок Мексики 1
06.05.2024 Hybrid открывает собственную школу обучения программатик-специалистов Hybrid AdOps School 1
18.04.2024 Adtech-холдинг Hybrid инвестирует в travel adtech-компанию Trackadero 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Hybrid Metaverse и организации, системы, технологии, персоны:

Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 1
Метавселенная - Metaverse 104 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 748 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5013 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5050 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10206 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 409 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4706 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 1
Hybrid Platform 12 3
Hybrid Flamp 6 3
Hybrid Hybe 7 3
IBM Metaverse 9 1
Чеклов Дмитрий 4 2
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Бразилия - Федеративная Республика 2364 1
Америка Латинская 1814 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1365 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 308 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 317 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1255 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4806 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6192 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2479 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 1
Hybrid AdOps School 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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