В Hybe назвали тренды до 2030 года на рынке CTV-рекламы

Hybe (входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid) зафиксировала резкий рост интереса к размещению рекламы в сегменте мобильного CTV. По прогнозам специалистов, этот сегмент станет одним из ключевых источников роста для рынка видеорекламы в ближайшие пять лет.

Российский рынок видеоконтента переживает активную трансформацию. По наблюдениям специалистов Hybrid, после ухода международных платформ пользователи всё чаще переключаются с крупных стриминговых сервисов на альтернативные каналы потребления — сайты, Rutube и другие независимые источники. Существенно растёт и мобильное потребление видео, включая просмотр контента с телефонов, подключённых к большим экранам.

На этом фоне сегмент мобильного CTV (Connected TV) демонстрирует стабильный рост. По оценке Hybrid, в 2024 г. он занимает 12–15% в общем объёме CTV-рекламы, и к 2030 г. его доля может увеличиться до 20%. Средний CPM в данном сегменте варьируется от $1 до $6 в зависимости от вертикали и модели монетизации, а досматриваемость премиального инвентаря, так же, как и заполняемость премиум-контента, достигают 85%. Такие показатели приближают мобильный CTV к одному из самых эффективных форматов Rewarded Video Ad, где досматриваемость составляет в среднем 90%, а также значительно превышает InApp-видео, для которого средний показатель составляет 40%.

Одновременно с этим доля CTV-рекламы в структуре digital video-рекламы в России (в 2024 г. — около 23%) по прогнозу вырастет до 40–45% к 2030 г. По мнению аналитиков компании, основными драйверами роста выступают развитие технологий ML-оптимизации, рост вовлеченности аудитории и расширение доступного инвентаря, а также адресная доставка, позволяющая выбрать конкретное устройство, которое рекламодатель считает наиболее релевантным для экономической модели данной рекламной кампании.

«Внутри экосистемы Hybrid платформа Hybe DSP демонстрирует технологическое лидерство в сегменте мобильного CTV. С 2023 г. мы значительно расширили модель размещения — от приложений на TV-устройствах до веб-доменов и мобильных плейсментов. Это позволило не только увеличить охват, но и существенно повысить эффективность кампаний. Высокие показатели досматриваемости, низкая конкуренция в сегменте и работа ML-моделей позволяют выполнять и перевыполнять KPI более чем в 90% случаев. Мы рассматриваем мобильное CTV не как временный тренд, а как стратегическое направление для рекламодателей, стремящихся работать с новой цифровой аудиторией», — сказал Александр Сазанов, руководитель продукта Hybe.