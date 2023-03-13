«ОРД-А» отвечает: как изменилась интернет-реклама в России после принятия закона о маркировке?

После 1 сентября 2022 года участникам рынка интернет-рекламы пришлось привыкать к новым требованиям и изменить многие процессы по размещению рекламы в сети. В частности, передавать данные о рекламной кампании операторам рекламных данных (ОРД) и маркировать каждый креатив. Команда «ОРД-А», одного из семи утвержденных Роскомнадзором ОРД, рассказывает, что поменялось в работе компаний и как участники рынка адаптируются к новой системе.

Что уже предпринимают компании и рекламные агентства?

Сегодня работа с интернет-рекламой стала многоэтапнее. По новым требованиям Закона «О рекламе» необходимо регистрировать каждого блогера, который участвует в рекламных кампаниях, так как он всегда будет считаться рекламораспространителем. Например, если в компании есть 10 блогеров и для каждого отдельного блогера создается своя рекламная интеграция, то важно направить в «ОРД-А» информацию о 10 креативах в разных социальных сетях и площадках. Конечно же, это увеличивает объемы работы сотрудников.

Многие компании сообщают, что предпочли нанять в штат еще несколько сотрудников, которые отвечают только за учет интернет-рекламы и процесс ее маркировки. Чаще всего эти задачи поручаются отделам, которые занимаются размещением рекламы. Теперь же в числе их задач – взаимодействие с ОРД.

Какие вопросы остаются у участников рынка?

Система учета интернет-рекламы существует около полугода, но этого все же мало для адаптации рынка. Детальнее оценить все процессы можно будет позже, когда система заработает в полную силу с применением соответствующих санкций за нарушения установленных правил.

Из актуальных вопросов на данный момент можно выделить три основных:

1) Как регистрировать «саморекламу» в «ОРД-А»?

Самореклама – размещения материалов рекламного характера, которые подразумевают рекламирование собственных товаров и услуг на собственных площадках и ресурсах.

Основная логика для предоставления данных по саморекламе:

1. Регистрация «Договора»:



в поле «номер договора» передается значение «Самореклама»;

в договоре «Заказчиком» и «Исполнителем» указывается один и тот же контрагент;

у контрагента может быть зарегистрирован только один «Договор» с типом «Самореклама»;

сумма договора не передается.

2. Регистрация «Креатива»:



при регистрации креатива в качестве изначального договора указывается договор с типом «Самореклама».

3. Передача статистики по «Креативу», относящемуся к «Саморекламе»:



в поле «номер акта» передается значение «Самореклама»;

родительским договором указывается ранее зарегистрированный договор с типом «Самореклама»;

сумма по акту передается равной 0;

в разаллокации по атрибутам изначального договора также указывается ранее зарегистрированный договор с типом «Самореклама»;

сумма по изначальному договору передается равной 0;

в разаллокации по креативам указывается список креативов, которые относятся к договору саморекламы;

в статистике стоимость оказанных услуг передается равной 0;

в статистике стоимость единицы оказанной услуги передается равной 0.

2) Как зарегистрировать квартальные акты и как отображать сумму из акта, которая относится непосредственно к рекламным услугам?



Основной механизм регистрации квартального акта:



зарегистрировать акт с номером «Временный акт» (пока не подписан реальный акт) и по нему передать статистику по показам за предыдущий месяц. Это необходимо делать только тому участнику цепочки размещения, который подает статистику по креативам, а не всем участникам;

по окончании следующего месяца обновить информацию по данному акту (в том числе и статистику) за весь период распространения рекламы;

ежемесячно обновлять информацию по акту (см. пункт выше), пока не будет подписан реальный акт;

после подписания реального акта необходимо обновить ключевую информацию, а также загрузить всю статистику за весь период распространения рекламы.

Отображение суммы из акта, которая относится к рекламным услугам:



на первом этапе добавления акта указывается полная сумма бухгалтерского акта;

при разаллокации акта по атрибутам изначального договора, то есть при привязке акта к договору между рекламодателем и первым участником цепочки, вы указываете сумму из акта, относящуюся к рекламным услугам.

3) Где размещается токен при наличии кликовой ссылки, которая ведет к рекламодателю?



Пример: https://kinopoisk.ru/film/123456789/?erid=71TejmZ, где:

https://kinopoisk.ru/film/123456789/ – изначальная ссылка;

erid=71TejmZ – параметры маркировки;

71TejmZ – токен.

Все параметры передаются после вопросительного знака, но если в ссылке несколько параметров, то они разделяются знаком &, то есть может быть, например: https://kinopoisk.ru/film/123456789/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=example&erid=71TejmZ.

Также участников цепочки размещения интернет-рекламы интересует вопрос ценообразования на услуги ОРД. Некоторые из операторов уже опубликовали тарифы, но делать выводы ещё рано, так как следует дождаться решения всех семи операторов. Например, у «ОРД-А» тарифы ещё в разработке. Успейте воспользоваться сервисом – это поможет быстро и бесплатно научиться соблюдать установленные правила.

Отдельно стоит отметить, что часть вопросов о маркировке нестандартных форматов рекламы находится в проработке у Роскомнадзора. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех нюансов маркировки!

Надеемся, что команда «ОРД-А» понятно описала вам текущую ситуацию на рынке интернет-рекламы.

Как изменится нативная реклама?

Некоторые эксперты опасаются, что нативные инструменты перестанут работать так, как должны. Если говорить просто, то согласно новым правилам, нативные рекламные объявления теперь такими не смогут называться, ведь если они содержат акцент на определенном товаре/услуге, их положительных сторонах, то выдавать их будут пометка о рекламе и идентификатор. Однако, есть и те, которые считают, что маркировка никак не повлияет на спрос рекламодателей на подобный формат. Изменится, скорее всего, только способ представления рекламных объявлений блогерами и другими контент-мейкерами.

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