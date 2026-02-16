Получите все материалы CNews по ключевому слову
AdTech Баннеры in-image встраиваемые рекламные баннеры поверх изображения в контенте портала
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
AdTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 1
|НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
|Yandex - Яндекс 8616 1
|Матвеева Татьяна 108 1
|Фролова Наталия 10 1
|Меньшикова Анастасия 1 1
|Новиков Григорий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419447, в очереди разбора - 726096.
Создано именных указателей - 190603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.