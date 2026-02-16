Разделы

AdTech Баннеры in-image встраиваемые рекламные баннеры поверх изображения в контенте портала


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.02.2026 Hybrid: покупатель авто посещает в среднем более 4 сайтов перед визитом в салон 1
30.08.2024 Платформа VOX стала эксклюзивным оператором рекламы на площадках АНО «Национальные приоритеты» 1
29.07.2024 «Яндекс» поможет издателям монетизировать картинки на их сайтах 1
30.06.2020 GPMD начал продавать in-image рекламу платформы Cats 7

Публикаций - 4, упоминаний - 10

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 36 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
Yandex - Яндекс 8616 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Национальные приоритеты АНО 25 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2421 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7671 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8156 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8797 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 305 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 279 1
Data monetization - Монетизация данных 1838 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 736 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18785 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 103 1
Hybrid Hybe AdTech-экосистема 27 1
Матвеева Татьяна 108 1
Фролова Наталия 10 1
Меньшикова Анастасия 1 1
Новиков Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1657 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2506 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9699 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1556 1
Национальный проект 375 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3677 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

