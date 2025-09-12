«Национальные приоритеты» и HeadHunter договорились о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала страны

«Национальные приоритеты» и ресурс онлайн-рекрутмента hh.ru подписали соглашение о взаимодействии в рамках проектов, направленных на развитие молодежного и кадрового потенциала страны. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Соглашение направлено на повышение осведомленности россиян о возможностях и результатах национальных проектов «Молодежь и дети», «Кадры» и «Экономика данных», в который входит Национальная система подтверждения компетенций в сфере ИТ. Аналитики и эксперты hh.ru также предоставят в адрес АНО «Национальные приоритеты» большие обработанные данные, в том числе аналитику и динамику рынка труда, информацию о кадровой потребности и потенциале различных регионов и отраслей.

«Сотрудничество, как между АНО «Национальные приоритеты» и hh.ru, — это не просто обмен информацией, а создание эффективного механизма для решения общегосударственных задач. Оно приносит пользу всем сторонам и, что самое главное, обществу в целом. В частности, АНО «Национальные приоритеты» получает от бизнеса не теоретические выкладки, а реальные данные с крупнейшего работного классифайда в лице hh.ru: актуальную аналитику, тренды, кадровый спрос по отраслям и регионам. Это позволяет направлять ресурсы, именно туда, где они наиболее нужны», — сказал Дмитрий Маркелов, директор hh.ru по взаимодействию с государственными органами власти и корпоративному управлению.

«По одному из совместных проектов, добровольному подтверждению ИТ-навыков активность соискателей достаточно высокая и это подтверждает популярность и своевременность проекта. Так, с начала запуска проекта по оценке ИТ-компетенций тестирование прошли уже почти 100 тыс. ИТ-специалистов, получено более 37 тыс. сертификатов, подтверждающих навыки. Возможности проекта достаточно широкие, пройти тестирование и подтвердить свои навыки может каждый россиянин», — сказал Даниил Чугунов, ответственный за официальное взаимодействие по проекту «Оценка ИТ-навыков», заместитель директора по взаимодействию с государственными органами hh.ru.

«Платформа HeadHunter обладает мощным ресурсом для эффективного взаимодействия с большой аудиторией и необходимым инструментарием для сбора и аналитики актуальных данных о текущих кадровых потребностях большинства российских работодателей, а также о тенденциях и трендах, намечающихся на рынке труда. Совместно с hh.ru мы сможем адресно информировать миллионы людей о возможностях, которые государство предоставляет в рамках нацпроектов. Это в том числе и бесплатное обучение по востребованным и перспективным профессиям, и подтверждение необходимых компетенций, и карьерные перспективы, которые открываются в разных секторах экономики и в конкретных регионах нашей страны», — сказала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Напомним, в мае 2025 г. hh.ru совместно с Министерством цифрового развития России запустили проект по добровольному подтверждению ИT-компетенций. Теперь любой специалист может бесплатно пройти тестирование на «Госуслугах» и получить объективную оценку своих навыков, что создает единые стандарты для всего рынка.