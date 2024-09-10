Киноманы и путешественники — 4game узнал, чем занимаются российские геймеры

Платформа 4game провела опрос среди своей аудитории и выяснила, где живут игроки, кем они работают и чем увлекаются. В исследовании приняли участие 1,362 тыс. пользователей платформы 4game. Опрос показал, что 42% геймеров живут в городах-миллионниках. При этом лишь 16% игроков проживают в Москве. Значительное большинство геймеров работают очно (57%), 15% работают удаленно, а 9% развивают свой бизнес. Среди участников опроса нашлись представители самых разных профессий, включая моряков, айтишников, дальнобойщиков и заводских работников. Самая необычная профессия из указанных респондентами — балерина. Об этом CNews сообщили представители 4game.

Самым популярным хобби среди геймеров стал просмотр фильмов и сериалов — так ответили более 70% респондентов. Активный отдых и общение с друзьями также вошли в топ увлечений (по 35%), наряду с кулинарией (24%), чтением художественной (21%) и образовательной (20%) литературы, а также путешествиями (19%). Помимо этого, среди хобби участников опроса оказались такие необычные занятия, как рукоделие, ремонт автомобилей и духовные практики.

Также выяснилось, что 69% геймеров имеют домашних животных, причем большинство опрошенных — кошатники (42%). Собаки есть у 16% опрошенных. В домашние любимцы геймеры выбирают и экзотичных животных: хорьков, бурундуков, африканских ежей и даже пауков.

При проведении исследования важно было учесть, что аудитория платформы 4game в основном предпочитает ПК-игры в жанре MMORPG (82%), RPG (44%) и шутеры (33%). Популярностью также пользуются жанры стратегия (28%) и приключения (16%). Около 84% опрошенных отдают предпочтение ПК, в то время как ноутбуки используют для игр лишь 32% геймеров. Консоли, в том числе портативные, пользуются меньшей популярностью — всего 11%. Почти половина опрошенных (43%) не использует мобильные устройства для игр. Среди тех, кто увлекается мобильным геймингом, большинство играет из дома (30%) или в дороге (9%).

Основную часть аудитории платформы составляют геймеры в возрасте от 25 до 45 лет — их доля составляет 76%. Среди аудитории платформы на одну женщину приходится шесть мужчин. Средний возраст игроков обоих полов близок к 30 годам.