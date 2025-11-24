Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства этой зимой? Рейтинг по версии hh.ru

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, представили результаты рейтинга регионов по перспективности трудоустройства по итогам III квартала 2025 г. В первую тройку вошли Республика Татарстан, Забайкальский край и Амурская область. Методология рейтинга учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Лидеры рейтинга

Республика Татарстан (68 балла) сохранила лидерство, демонстрируя устойчивость и сбалансированность рынка труда. Регион отличает выгодное для соискателей соотношение доходов и расходов: медианная зарплата (81,1 тыс. руб.) в несколько раз превышает прожиточный минимум (15,1 тыс. руб.). Низкий уровень безработицы (1,7%) и тот факт, что подавляющее большинство жителей (92,3%) предпочитают строить карьеру в родном регионе, подчеркивают его высокую привлекательность и стабильность.

Забайкальский край (67,6 балла) поднялся на второе место, во многом благодаря одной из самых высоких медианных зарплат в стране (112,8 тыс. руб.), что обеспечивает высокий уровень покупательской способности для жителей. Как и другие лидеры, край демонстрирует низкую «миграционную активность» в поисках работы – 93% соискателей ищут вакансии внутри региона.

Амурская область (67,3 балла) замкнула тройку лидеров. Ключевыми факторами успеха стали рекордно низкий уровень безработицы (1,2%) и достойный уровень медианного дохода (101,8 тыс. руб.), что в совокупности создает надежные условия для трудоустройства.

В топ самых перспективных для трудоустройства регионов по итогам III квартала 2025 г. также вошли: Республика Башкортостан (67,2 балла), Тамбовская область (67,0 баллов), Ямало-Ненецкий АО (66,8 баллов), Омская область (66,4 балла), Липецкая область (66,4 балла), Пензенская область (65,9 баллов)

Анализ тенденций

Формула успеха регионов-лидеров: первые места рейтинга заняли регионы, которые предлагают не максимальные зарплаты в абсолютном выражении, а их удачное сочетание с низкой стоимостью жизни, социальной стабильностью и низким уровнем безработицы. Это демонстрирует, что для соискателей важна комплексная надежность трудоустройства.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

Столицы в рейтинге: Москва (31 место, 63,1 балла) и Санкт-Петербург (23 место, 63,9 балла), безусловно, сохраняют позиции центров с самыми высокими зарплатными предложениями. Однако в рамках данной методологии, которая оценивает сбалансированность рынка труда для широкого круга соискателей, более высокие позиции занимают регионы, где высокий доход сочетается с доступной стоимостью жизни и более низким уровнем конкуренции за рабочие места.

Приоритет – родному региону

Общей чертой для всех регионов из верхней части рейтинга является низкая доля соискателей, рассматривающих переезд. Это ключевой индикатор, показывающий, что местный рынок труда удовлетворяет потребности большинства жителей, обеспечивая им возможности для карьерного роста и развития без необходимости менять место жительства.

«Рейтинг за III квартал наглядно показывает смещение приоритетов в оценке перспективности трудоустройства, — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям. — Сегодня соискатели все чаще ценят не только размер оклада, но и комплекс условий: сколько средств остается после обязательных расходов, насколько стабильно их рабочее место и есть ли уверенность в завтрашнем дне. Регионы-лидеры предлагают именно такую среду – устойчивую, сбалансированную и ориентированную на качество жизни, что делает их крайне привлекательными для долгосрочного трудоустройства и построения карьеры».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рост рынка ПАК заставляет вендоров пересматривать бизнес-модели

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Старик-толстосум из ИТ хочет превратить полтора миллиарда человек в рабов. Он лоббирует 12-часовой рабочий день, но сам давно на пенсии

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Обиженный ИТ-шник масштабно отомстил за свое увольнение. В итоге почти миллион долларов ущерба и риск срока на 10 лет

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще