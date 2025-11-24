Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства этой зимой? Рейтинг по версии hh.ru

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, представили результаты рейтинга регионов по перспективности трудоустройства по итогам III квартала 2025 г. В первую тройку вошли Республика Татарстан, Забайкальский край и Амурская область. Методология рейтинга учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Лидеры рейтинга

Республика Татарстан (68 балла) сохранила лидерство, демонстрируя устойчивость и сбалансированность рынка труда. Регион отличает выгодное для соискателей соотношение доходов и расходов: медианная зарплата (81,1 тыс. руб.) в несколько раз превышает прожиточный минимум (15,1 тыс. руб.). Низкий уровень безработицы (1,7%) и тот факт, что подавляющее большинство жителей (92,3%) предпочитают строить карьеру в родном регионе, подчеркивают его высокую привлекательность и стабильность.

Забайкальский край (67,6 балла) поднялся на второе место, во многом благодаря одной из самых высоких медианных зарплат в стране (112,8 тыс. руб.), что обеспечивает высокий уровень покупательской способности для жителей. Как и другие лидеры, край демонстрирует низкую «миграционную активность» в поисках работы – 93% соискателей ищут вакансии внутри региона.

Амурская область (67,3 балла) замкнула тройку лидеров. Ключевыми факторами успеха стали рекордно низкий уровень безработицы (1,2%) и достойный уровень медианного дохода (101,8 тыс. руб.), что в совокупности создает надежные условия для трудоустройства.

В топ самых перспективных для трудоустройства регионов по итогам III квартала 2025 г. также вошли: Республика Башкортостан (67,2 балла), Тамбовская область (67,0 баллов), Ямало-Ненецкий АО (66,8 баллов), Омская область (66,4 балла), Липецкая область (66,4 балла), Пензенская область (65,9 баллов)

Анализ тенденций

Формула успеха регионов-лидеров: первые места рейтинга заняли регионы, которые предлагают не максимальные зарплаты в абсолютном выражении, а их удачное сочетание с низкой стоимостью жизни, социальной стабильностью и низким уровнем безработицы. Это демонстрирует, что для соискателей важна комплексная надежность трудоустройства.

Столицы в рейтинге: Москва (31 место, 63,1 балла) и Санкт-Петербург (23 место, 63,9 балла), безусловно, сохраняют позиции центров с самыми высокими зарплатными предложениями. Однако в рамках данной методологии, которая оценивает сбалансированность рынка труда для широкого круга соискателей, более высокие позиции занимают регионы, где высокий доход сочетается с доступной стоимостью жизни и более низким уровнем конкуренции за рабочие места.

Приоритет – родному региону

Общей чертой для всех регионов из верхней части рейтинга является низкая доля соискателей, рассматривающих переезд. Это ключевой индикатор, показывающий, что местный рынок труда удовлетворяет потребности большинства жителей, обеспечивая им возможности для карьерного роста и развития без необходимости менять место жительства.

«Рейтинг за III квартал наглядно показывает смещение приоритетов в оценке перспективности трудоустройства, — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям. — Сегодня соискатели все чаще ценят не только размер оклада, но и комплекс условий: сколько средств остается после обязательных расходов, насколько стабильно их рабочее место и есть ли уверенность в завтрашнем дне. Регионы-лидеры предлагают именно такую среду – устойчивую, сбалансированную и ориентированную на качество жизни, что делает их крайне привлекательными для долгосрочного трудоустройства и построения карьеры».