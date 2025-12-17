Разделы

Аналитики hh.ru выяснили, какие ИТ-специалисты, владеющие ИИ, нужны российскому общепиту

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала рынок труда в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса в России. Анализ выявил значительный рост спроса на цифровые профессии, связанные с анализом данных и внедрением искусственного интеллекта.

С января по начало декабря 2025 г. компании из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса России опубликовали более 5,2 тыс. вакансий для ИТ-специалистов. В контексте общего спроса на кадры в пищевой отрасли также наблюдается рост интереса цифровым профессиям узкого профиля, особенно к тем, кто работает с данными и искусственным интеллектом.

По данным hh.ru, по итогам 2025 г. для ИТ-специалистов, умеющих работать с ИИ и нейросетями и востребованных у работодателей из HoReCa, было опубликовано более 1,2 тыс. вакансий. Чаще всего данных специалистов искали в Москве – 33% (вакансий для ИТ-шников, знающих ИИ, в общепите), Санкт-Петербурге – 13%, Краснодарском крае – 10%, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской и Воронежской областях – по 3% в каждом регионе.

В целом за год выросла потребность среди работодателей из сферы гостеприимства на следующих ИТ-специалистов: DevOps-инженер +133% вакансий, дата-сайентист +125%, BI-аналитик (аналитик данных) +31%.

В топ по использованию нейросетей среди ИТ-вакансий в HoReCA попали: дизайнер-художник – 13% вакансий, программист, разработчик – 12%, аналитик – 5%, бизнес-аналитик – 3%, BI-аналитик, тестировщик и DevOps-инженер – по 1%.

По итогам 2025 г. медианная заработная плата ИТ-специалистов по стране составила 97 тыс. руб. Самыми высокооплачиваемыми ИТ-шниками, пользующимися нейросетями, в этом году стали: дата-сайентист – 245,8 тыс. рублей, DevOps-инженер – 225 тыс. руб., системный аналитик – 173,3 тыс. руб., программист-разработчик – 148,9 тыс. руб., бизнес-аналитик – 121 тыс. руб., аналитик данных – 116,2 тыс. руб., тестировщик – 104 тыс. руб., аналитик – 104 тыс. руб., дизайнер-художник 79,2 тыс. руб.

«Кухня будущего – это не только шеф-повар, но и алгоритмы. Мы видим, как отельеры и рестораторы начинают строить команды вокруг данных: чтобы предугадать спрос, оптимизировать закупки и создавать персонализированный опыт для гостей. Это новые профессии на стыке гостеприимства и технологий», – сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

