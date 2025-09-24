Зарплаты рабочих растут быстрее, чем в ИТ или маркетинге

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали данные по зарплатам и вакансиям за 2025 г. и выявили, что медианные доходы рабочих, сотрудников производства и строительного сектора растут быстрее, чем у айтишников и маркетологов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

По данным hh.ru, с января по август 2025 г. медиана предлагаемой зарплаты в строительстве увеличилась на 23% (до 117,6 тыс. руб.), в производстве – на 13% (до 100,3 тыс.), в рабочих профессиях – на 11% (до 101,2 тыс.). При этом спрос со стороны работодателей также растет: число вакансий в производстве выросло на 9%, для представителей сферы рабочего персонала – на 13%, в строительстве – на 21%.

Для сравнения, в ИТ-сфере предлагаемые зарплаты за тот же период выросли всего на 6% (до 90 тыс. руб.), а число вакансий даже сократилось на 16%. В маркетинге динамика по зарплатам составила +7% (до 85,2 тыс.), при этом спрос остался на уровне января.

Сравнение медианных предлагаемых зарплат и спроса по профессиональным сферам, начало осени 2025 г., данные hh.ru

Кто зарабатывает больше среди рабочих профессий

Ряд специальностей в сфере рабочих профессий и строительства уже вплотную приблизился к уровню программистов по размеру предполагаемого дохода. Так, если медианная зарплата в вакансиях разработчиков в августе составила 149,1 тыс. руб., то у прорабов и мастеров строительно-монтажных работ, к примеру, даже больше – 149,9 тыс. руб.. Близко к ним по уровню оплаты труда оказались сварщики (144,1 тыс. руб).

Следом в топ высокооплачиваемых рабочих профессий в начале осени 2025 г. также попали машинисты (140 тыс. руб.), токари-фрезеровщики (133,6 тыс.), монтажники (128,9 тыс.), водители (128,6 тыс.) и маляры (125,5 тыс.).

Топ-10 самых высокооплачиваемых специалистов из сферы рабочих профессий, начало осени 2025 г., данные hh.ru

За последние пять лет зарплаты в рабочих профессиях выросли почти в два раза – в среднем на 97%. Так, доходы водителей увеличились на 159% (почти в 2,6 раза), у сварщиков – на 100% (ровно вдвое), у токарей и фрезеровщиков – на 84%, у машинистов – на 78%. Для сравнения, программисты за этот период прибавили лишь 54% (до 149,1 тыс.), а маркетологи – 74% (до 85,7 тыс.).

«Сегодня мы видим, что конкуренция за рабочий персонал и представителей производственной сферы усиливается. В этих областях работодатели повышают зарплаты быстрее, чем в офисных сегментах вроде ИТ или маркетинга. Такой интерес связан с развитием производства, дефицитом квалифицированных синих воротничков на рынке труда и высокой текучестью. За счет этого именно рабочие профессии становятся реальным драйвером рынка труда», – отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.