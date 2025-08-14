Кто в России доволен своей зарплатой: данные опроса hh.ru

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как россияне оценивают уровень своей заработной платы. По данным опроса, только 27% респондентов полностью удовлетворены своим доходом. Почти половина опрошенных (47%) оценили зарплату как «среднюю», 17% заявили, что недовольны своим заработком, а 9% затруднились с ответом. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Мужчины немного чаще женщин отмечают высокий уровень удовлетворенности зарплатой: 28% против 25%. При этом одинаковая доля респондентов обоих полов (по 17%) оценивает свою зарплату как неудовлетворительную. Женщины чаще мужчин затрудняются с оценкой (10% против 7%), а по половине и тех и других называет уровень дохода «средним» (по 48%).

С возрастом уровень удовлетворенности работников своим доходом растет. В старшей возрастной группе (от 55 лет и более) 31% участников опроса выбрали вариант «отлично». Среди респондентов 45-54 лет этот показатель составил 29%, в возрастной группе 35-44 – 25%, а среди соискателей от 25 до 34 лет – только 23%. Молодые люди 18-24 лет чаще остальных не могли определиться с ответом (12%), и только 24% из них отметили, что довольны своим доходом.

Среди профессиональных сфер наибольшее число положительных ответов отмечено в транспорте и логистике – 34% респондентов считают свою зарплату отличной. Немного отстают работники сферы безопасности (32%), розничной торговли (31%), а также туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (30%). В этих профобластях уровень недовольства сравнительно низкий.

На другом полюсе – специалисты, занятые в маркетинге, рекламе и PR (21% довольных и сразу 32% недовольных), ИТ (20% и 19% соответственно), а также в науке и образовании (19% довольных, 18% недовольных) и юриспруденции (18% довольных, 18% недовольных). В сфере управления персоналом также немало негативных оценок – 21% респондентов недовольны доходом при 25% положительных ответов.

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru: «Уровень удовлетворенности зарплатой всегда тесно связан с текущей ситуацией на рынке труда: соискатели сравнивают свои доходы с тем, что предлагают работодатели и чего хотят другие специалисты. С конца 2024 г. мы наблюдаем постепенное сближение зарплатных ожиданий и предложений. В июне 2025 г. медиана ожидаемой зарплаты составила 75,873 тыс. руб., а предлагаемой – 75,512 тыс. руб. А в июле работодатели предлагали уже заметно больше, чем ожидали соискатели: медиана предложений достигла 79,633 тыс. руб., при ожиданиях на уровне 75 тыс. руб. Это говорит о том, что кандидаты стали реалистичнее в своих запросах, а компании – теперь все чаще идут навстречу. При этом конкуренция среди соискателей продолжает расти: hh.индекс увеличился с 4,8 пунктов в январе до шести в июле».