Исследование hh.ru: почти каждый второй россиянин тревожится из-за работы

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование и выяснила, как изменился уровень профессиональной тревожности у россиян за последние два-три года. Почти каждый второй (46%) ощутил рост стресса из-за работы, у 18% он, наоборот, снизился, а у 20% — не изменился. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил с 1 по 7 октября 2025 г. и охватил 2683 российских соискателя.

Тревожность из-за работы заметно выросла у 32% женщин и у 25% мужчин. При этом доля тех, кто отмечает небольшое снижение, почти одинакова — 9% и 8% соответственно. О значительном падении уровня тревожности мужчины говорят немного чаще — 11% против 8% у женщин, что может свидетельствовать о склонности к более рациональному восприятию рабочих ситуаций.

Самый заметный рост профессионального беспокойства наблюдается среди сотрудников 25–44 лет: в группах 25–34 и 35–44 года его усиление отметили 34% и 31%. Молодые специалисты 18–24 лет, старшее поколение 45–54 лет и 55+ оценивают изменения спокойнее — 25%, 29% и 24% соответственно. Наименее тревожными оказались подростки до 18 лет — лишь 7% сообщили о росте.

Если рассматривать ситуацию в профессиональном разрезе, то сильнее всего стресс от работы вырос среди специалистов по закупкам (48%), добыче сырья (43%), юристов (40%) и работников медицины и фармацевтики (38%). Далее следуют финансы и бухгалтерия (36%), производство и сервис (33%), ИТ (32%), маркетинг и PR (32%), продажи (31%) и управление персоналом (30%).

Наименее подвержены стрессу сотрудники автобизнеса (17%), рабочий персонал (20%), а также специалисты по безопасности и в сфере искусства и медиа — по 22%.

Что помогает снижать тревожность

Лишь 7% опрошенных заявили, что не чувствуют тревоги из-за работы вовсе, а 3% настроены настолько негативно, что уверены — им ничего не сможет помочь справиться с тревогой и повысить уверенность.

Остальные признаются, что в разной степени сталкиваются с беспокойством и ищут способы снизить его. Наиболее действенными вариантами россияне назвали поддержку коллектива (41%), так как она снижает страх конфликтов, изоляции и токсичной среды, а также возможность обучения (41%), которая помогает бороться со страхом обесценивания навыков и повышает уверенность в будущем. Важна и финансовая стабильность (39%) — она уменьшает общий фон стресса, связанный не только с работой, но и с качеством жизни.

Также повысить уверенность и снизить тревогу россиянам помогают гибкий график (31%), обратная связь от руководства (28%), прозрачная система роста (27%), четкое планирование процессов (24%) и корпоративная поддержка ментального здоровья (20%). Четкие KPI важны для 15% опрошенных, а технические инструменты, снимающие перегрузку и хаос, — для 9%.

Факторы уверенности в разных профессиональных сферах

Источники уверенности различаются по отраслям. Для административного персонала и финансистов ключевым фактором остается поддержка коллектива (52%). Представители творческих профессий и медиа чаще других называют возможность обучения (61%), а маркетологи (57%) — финансовую стабильность. Там же, в маркетинге, востребован и гибкий график (50%).

Регулярная обратная связь (48%), прозрачная система карьерного роста (42%) и корпоративная поддержка ментального здоровья (27%) особенно важны для специалистов по управлению персоналом и тренингам. Четкое планирование чаще других выделяют представители добывающей отрасли (37%), понятные KPI — топ-менеджеры (27%), а техническую поддержку как фактор уверенности — финансисты (18%). При этом самыми уверенными чувствуют себя сотрудники автомобильного бизнеса — 22% из них признались, что тревога их не беспокоит вовсе.

«Личные встречи с руководителем, согласно опросу hh.ru, есть сейчас лишь у 19% работающих россиян. А встречи в формате “360°”, когда работу сотрудника оценивают коллеги и руководство, — всего у 6%. Между тем регулярная обратная связь снижает тревожность, повышает вовлеченность и помогает удерживать сотрудников. Чтобы компании могли отслеживать настроение команд и вовремя поддерживать их, у нас есть бесплатная платформа kakdela.hh.ru. С ее помощью можно измерять уровень стресса, удовлетворенности сотрудников, проводить опросы и экзит-интервью. Это простой способ выстраивать надежную и понятную коммуникацию внутри коллектива и создавать психологически безопасную рабочую среду», — сказала Мария Игнатова, руководитель направления исследований hh.ru.