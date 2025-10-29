Разделы

Довели до автоматизма: работодатели хотят больше «цифровых» инженеров-механиков и готовы платить им от 450 тыс. рублей

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как в 2025 г. изменился спрос на инженеров-механиков, какую заработную плату им предлагают, а также какие новые навыки необходимы специалистам. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Ситуация на рынке труда

С января по начало октября российские работодатели разместили на hh.ru более 53,5 тыс. вакансий для инженеров-механиков. Наибольшее количество размещено в Центральном (более 20 тыс. или 38% вакансий от всего объема по стране), Приволжском (8 тыс. или 16%), Северо-Западном (7 тыс. или 13%), Сибирском (5,8 тыс. или 11%), Уральском (4,6 тыс. или 9%), Южном (3,9 тыс. или 7%), Дальневосточном (2,7 тыс. или 7%), Северо-Кавказском (0,7 тыс. или 1%) федеральных округах. Уровень конкуренции среди сервисных инженеров варьировался от 6,9 до 9,2 резюме на вакансию, при норме 4-8 резюме на вакансию. Такие данные свидетельствуют о достаточно сбалансированном состоянии рынка труда.

Трансформация востребованных навыков для инженеров-механиков

В топ-10 наиболее популярных у российских работодателей навыков , которые они указывают в вакансиях для инженеров-механиков в 2025 вошли: «техническое обслуживание» – у поминается в 15% вакансий размещенных на hh.ru, «ремонтные работы» – 11%, «монтаж оборудования» – 6%, «пользователь ПК» – 5%, «инженерные системы» и «обращение с технической документацией» – по 4%, «организаторские навыки», «умение работать в команде» и «настройка оборудования» – по 3%, «пуско-наладочные работы» – 2%.

Между тем за четыре года у российских работодателей также вырос спрос на цифровые навыки для сервисных инженеров. Так, навык отлично проводить пуско-наладочные работы стал упоминаться на +129% чаще. Также работодатели стали чаще требовать от инженеров-механиков умение проводить диагностику оборудования (+66% новых вакансий с таким требованием) и диагностику неисправностей (+53%). Умение отлично работать с ПК фигурирует в вакансиях для почти 4 тыс. инженеров-механиков с начала года.

Зарплата

Медианная предлагаемая зарплата для инженеров-механиков за первые девять месяцев 2025 г. составила 97,5 тыс. руб., а соискателей ожидали заработную плату в размере 100,2 тыс. руб.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

В вакансиях для сервисных инженеров, от которых ожидают навык «пуско-наладочные работы», заработная плата начинается от 450 тыс. руб.: Руководитель производства, от 450 тыс. руб., Елабуга; Директор по производству (шпон, фанера), от 400 тыс. руб., Амурск; Начальник цеха производства труб большого диаметра (ТБД), от 350 тыс. руб., Магнитогорск; Руководитель проекта, от 350 до 400 тыс. руб., Иркутск; Инженер автоматических систем управления технологическим процессом (АСУиТП), от 312 тыс. руб., Мирный.

В больше всего платить специалистам готовы в Республике Саха (предлагаемая зарплата составляет 163,1 тыс. руб.), Магаданской области (150 тыс. руб.), Ямало-Ненецкой АО (134,8 тыс. руб.), Забайкальский край (127,5 тыс. руб.), Ненецкий АО (123,9 тыс.). Меньше всего – в Республике Калмыкия – лишь 40 тыс. руб.

«Инженеры-механики остаются востребованными специалистами на российском рынке труда, несмотря на общую экономическую турбулентность. Рост числа вакансий и высокая конкуренция – от семи до девяти соискателей на место – говорят о стабильном спросе, особенно в промышленных и энергетических регионах. При этом работодатели все чаще смещают фокус с чисто технических навыков на гибридные компетенции: умение работать с документацией, настройкой оборудования и взаимодействием в команде. Значительный разрыв в зарплатах между регионами, особенно в пользу Севера и Дальнего Востока, подчёркивает важность территориальных надбавок и комплексных пакетов мотивации. Успешный инженер сегодня – это не только мастер своего дела, но и специалист, готовый к цифровизации и работе в сложных условиях», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

