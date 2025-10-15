«Накрученный» опыт в ИТ: работодатели рассказали, как кандидаты обманывают в резюме

Аналитики hh.ru провели опрос работодателей и выяснили: две трети компаний в России (65%) за последний год сталкивались с недостоверной информацией в резюме соискателей. Чаще всего кандидаты приписывают себе несуществующие навыки, скрывают реальные места работы или завышают стаж. В ИТ-сфере встречается «накрутка» опыта — фиктивные проекты, должности и периоды работы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился hh.ru с 2 по 15 сентября 2025 г. среди 200 российских работодателей.

По данным hh.ru, 37% работодателей сталкиваются с ложью в резюме «иногда», еще 18% — «часто», и лишь 4% — «очень часто». 30% участников отметили, что подобные случаи им встречаются редко, и еще 12% заявили, что никогда не сталкивались с ложными данными.

В большинстве случаев обман вскрывается уже на собеседовании — это отметили 71% работодателей. Реже неправда выявляется при сверке с трудовой книжкой (27%) или при проверке прошлых мест работы (22%). Каждый шестой работодатель (16%) узнавал правду после проверки службой безопасности, а 9% — изучая соцсети кандидата.

Проверка данных — стандартная практика

Регулярную сверку данных резюме с трудовой книжкой проводят 37% компаний, еще 44% делают это только при сомнениях. Обычно эту задачу выполняет HR-служба (59%), в отдельных случаях — нанимающий менеджер (13%) либо служба безопасности (12%).

Тем не менее, даже при выявлении недостоверных данных работодатели не всегда идут на жесткие меры. 43% считают ложь в резюме поводом для отказа, 32% готовы рассматривать кандидата дальше, а четверть (25%) затруднились с ответом.

Также исследование hh.ru показывает, что большинство компаний (99%) проверяет тем или иным образом дополнительно навыки кандидатов: чаще всего в ходе собеседования (77%) или на испытательном сроке (60%), треть компаний предпочитает тестирование (36%).

Какую информацию чаще всего искажают

Самые распространенные искажения в резюме связаны с профессиональным опытом. 52% работодателей отметили, что кандидаты приписывают себе несуществующие навыки. 38% скрывают отдельные места работы, 35% указывают должности, не соответствующие реальным обязанностям, а 32% — «накручивают» опыт. Еще 15% указывают в резюме компании, где на самом деле не работали.

Единично встречается ложь о возрасте (14%) и образовании (11%). Работодатели также отмечают: соискатели нередко скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.

Кто и почему чаще приукрашивает

По наблюдениям HR-специалистов, прошедших опрос hh.ru, чаще всего неправдивую информацию в резюме указывают кандидаты в возрасте 19–30 лет (40%), реже — 31–45 лет (27%). Молодые специалисты объясняют это желанием повысить шансы на трудоустройство или ускорить карьерный рост. При этом 33% работодателей считают, что мужчины делают это чаще женщин, а еще 27% думают наоборот.

Больше всего ложных данных, по словам работодателей, встречается в резюме специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (19%), среди топ-менеджмента (18%), административного персонала (15%) и ИТ-специалистов (12%). Также обман часто встречается в маркетинге и в розничной торговле (по 10%).

«Накрутка» опыта в ИТ — новая тенденция

Хотя почти половина опрошенных работодателей (45%) заявили, что никогда не сталкивались с «накруткой» опыта в ИТ, остальные отметили, что такие случаи все же происходят. 24% сталкиваются с этим иногда, 17% — редко, 13% — часто.

Среди тех, кто трудится в ИТ-сфере, чаще других «добавляют» себе опыт в резюме программисты и разработчики (20%), руководители проектов и тестировщики (по 15%). Также нередко приукрашивают профессиональную историю менеджеры продукта (12%), дизайнеры, UX-специалисты и руководители групп разработки (по 11%).

Немного реже преувеличенный опыт встречается у системных администраторов и технических писателей (по 10%), дата-сайентистов, аналитиков, CIO-директоров (по 9%) и руководителей аналитических отделов (8%). Меньше всего случаев приукрашивания опыта работодатели отметили среди сетевых инженеров и специалистов технической поддержки (по 3%).

«Приукрашивание опыта — старая практика, но в условиях высокой конкуренции за рабочие места она становится заметнее. Работодатели научились проверять информацию: делают сверку с трудовой книжкой, звонят в прошлые компании, анализируют публичные профили в соцсетях, а главное все больше обращают внимание на подтвержденные релевантные навыки. В результате скрыть ложь все сложнее, а неправдивая информация в резюме становится значимым репутационным риском для кандидата, особенно в профессиональных сообществах. Соискателям важно понимать, что просто “накрутка” опыта уже давно не решение проблемы», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.