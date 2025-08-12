Как сотрудники оценивают своих руководителей: исследование hh.ru

Каждый третий сотрудник недоволен атмосферой, которую создает его руководитель. Еще столько же – тем, что начальник не интересуется их мнением и развитием. Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди соискателей и выяснили, что больше всего раздражает и радует работников в их начальстве, возможна ли дружба между руководителем и подчиненным, а также насколько распространены токсичные отношения в команде. Опрос проводился летом 2025 г. среди более 2,8 тыс. российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Самая распространенная жалоба – напряженная атмосфера: на это указали 32% респондентов. Почти столько же (31%) недовольны тем, что руководитель не проявляет интереса к работе подчиненных, не развивает их и не считает нужным прислушиваться. Четверть опрошенных (26%) сталкивались с грубым и неуважительным поведением начальства, столько же отметили слабые лидерские качества. У каждого четвертого нет доверия к профессиональной компетентности руководителя.

Варианты ответа «Другое»: «Все устраивает», Н«екомпетентность, отсутствие поддержки, перекладывание обязанностей», «Плохая коммуникация, неорганизованность, несправедливое отношение», «Выделение любимчиков среди коллег», «Недооценивают потраченные силы и нервы».

«Часто проблемы в команде начинаются не с рабочих процессов, а с неэффективного менеджмента: отсутствия диалога, токсичности, давления. При этом хорошее руководство может компенсировать даже недостатки общих условий труда – люди держатся за тех, кто умеет вдохновлять и выстраивать здоровую атмосферу», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

На фоне перечисленных проблем заметно, что позитивные проявления встречаются реже. Только 27% соискателей отметили уважительное и тактичное поведение руководителя. Еще 20% ценят приятную атмосферу в коллективе, 19% – высокий уровень профессионализма своего лидера. Лишь 16% выделили готовность начальника развивать команду и интересоваться ее работой, а такие качества, как способность мотивировать (12%) и внедрять новое (6%), и вовсе остаются в меньшинстве. Показательно, что сразу 43% опрошенных затруднились выделить хоть что-то привлекающее их в непосредственном руководителе.

Варианты ответа «Другое»: «Дает зарабатывать, доп. смены, сверхурочные часы», «Меня ничего не устраивало», «Не лезет в мои дела, значит не навредит».

Сами сотрудники по-разному относятся к дружбе между руководителем и подчиненным. Каждый пятый считает такие отношения вполне возможными, 52% – что все зависит от людей и конкретной ситуации. При этом еще 23% уверены, что дружбы между начальником и подчиненным быть не должно, а 4% затруднились с ответом.

В реальности же чаще всего отношения с руководством носят строго деловой характер: об этом сообщили 48% опрошенных. Еще 21% описали их как дружеские или приятельские, 20% указали на абьюзивный характер взаимодействия – токсичность, манипуляции, некорректное обращение и другие формы давления. Оставшиеся 11% затруднились с ответом. Особенно часто о токсичности сообщали специалисты в сфере закупок (34%) и управления персоналом (31%). Реже всего такие случаи фиксировались в сфере безопасности (7%), а также в строительстве, логистике и маркетинге (по 17%).

Опрос hh.ru показывает: качество взаимоотношений с руководителем напрямую влияет на восприятие работы. Для одних начальник – повод уволиться, для других – причина остаться. И хотя универсального рецепта хорошего руководства не существует, уважение, доверие и адекватная обратная связь по-прежнему остаются главными признаками зрелого менеджмента.