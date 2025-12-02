Банки ищут специалистов. За пять лет количество вакансий выросло на 38%

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование, посвященное рынку труда специалистов, работающих в банковской сфере. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Спрос на специалистов банковской сферы растет. Кого ищут работодатели

С января по ноябрь 2025 г. российские работодатели разместили на hh.ru более 270 тыс. вакансий для работников банковской сферы. Это на 38% больше, чем пять лет назад. Основное количество вакансий сосредоточено в Центральном федеральном округе (свыше 160 тыс. вакансий или 41% от общего объема), за ним следуют Приволжский (67 тыс. вакансий или 16%), Северо-Западный (50 тыс. вакансий или 12%), Сибирский (38 тыс. вакансий или 9%), Южный (31 тыс. вакансий или 8%), Уральский (31 тыс. вакансий или 8%), Дальневосточный (18 тыс. вакансий или 5%) и Северо-Кавказский (6 тыс. вакансий или 2%) федеральные округа.

За пять лет вырос спрос на ряд профессий. Так, количество предложений о работе для финансовых аналитиков за пять лет увеличилось в три раза, финансовых контролеров – более чем в полтора. Спрос на экономистов и бухгалтеров по сравнению с 2020 годом тоже вырос – на 44% и 43% соответственно.

В целом по стране в 2025 г. российские работодатели чаще всего искали бухгалтеров (62% от общего числа вакансий в сфере финансов), экономистов (15%), кредитных специалистов (7%), финансовых менеджеров (4%), финансовых, инвестиционных аналитиков (2%), аудиторов (2%).

Почти половина компаний (48%) для работы с финансами готова пригласить специалистов с опытом работы до трех лет, треть (31%) – согласна рассматривать кандидатов с опытом работы до шести лет, 14% — нанять сотрудника без опыта работы.

Предлагаемая зарплата

Медианная зарплата в банковской сфере демонстрирует положительную динамику: за пять лет она существенно выросла. Наибольший прирост отмечен у позиции финансовый директор (CFO) – до 200 тыс. руб. в 2025 г. или более чем в три раза. Медиана предлагаемой зарплаты кредитного специалиста также показала рост почти в 2,5 раза - в 2025 г. работодатели готовы предложить им 73 тыс. руб. Наименьший рост наблюдается у аудитора – на 8%, медиана их предлагаемой зарплаты в 2025 г. составила 76,1 руб.

Работу в банковской сфере активнее всего ищут соискатели из ЦФО

Соискатели, претендующие на работу в банковской сфере, наиболее активны в ЦФО – в 2025 г. они опубликовали свыше 120 тыс. резюме, что составляет 42% от общего числа. Далее следуют Приволжский (46,3 тыс. резюме или 15%), Северо-Западный (36 тыс. резюме или 12%), Сибирский (28 тыс. резюме или 9%), Южный(23 тыс. резюме или 8%), Уральский (22 тыс. резюме или 7%), Дальневосточный (10 тыс. резюме или 4%), Северо-Кавказский (6,5 тыс. резюме или 2%). Среди наиболее желаемых должностей – бухгалтер/главный бухгалтер или его заместитель, экономист, финансовый менеджер, финансовый аналитик. Основными навыками в 2025 г. соискатели указывали умение работать с большим объемом информации, знание «1С»: «Предприятие 8», «1С: Бухгалтерия», MS Excel, ведение делового общения и деловой переписки, организаторские способности.

«В современной банковской сфере работники должны сочетать базовые профессиональные навыки с широкими цифровыми компетенциями. Ключевыми умениями, как и пять лет назад, остаются эффективная работа с программными комплексами («1С», CRM, системы электронного документооборота), знание основ анализа данных, владение Excel. Однако общая цифровизация современного общества и активный наём сотрудников сферы информационных технологий в банковский сектор (прирост таких вакансий за пять лет составил 37%) трансформируют подход работодателей к навыкам кандидатов. Сегодня сочетание традиционных знаний с современной цифровой грамотностью становится залогом не только успешной адаптации к изменениям, но и конкурентным преимуществом на рынке труда», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.