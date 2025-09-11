За последний месяц более 6,8 млн россиян обновили резюме в поиске работы. Активность соискателей выросла на треть

По данным hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, в августе 2025 г. соискатели разместили на ресурсе более 6,8 млн резюме. За год их количество выросло на 27%. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Наиболее активный прирост новых резюме был зафиксирован в сфере автомобильного бизнеса (+40%, рост до 66 тыс.), среди рабочего персонала (+36%, до 1 млн) и в направлении транспорта и логистики (+35%, до 882 тыс.). На четвертом месте по динамике – домашний и обслуживающий персонал (+30%), а также туризм и гостинично-ресторанный бизнес (+30%). Замыкает пятерку областей с наибольшей активностью кандидатов сектор безопасности (+28%).

При этом если оценивать уровень конкуренции между соискателями через соотношение числа активных резюме к числу вакансий (hh.индекс), сложнее всего найти работу консультантам по стратегии и инвестициям (32,1 резюме на одну вакансию), работникам сферы искусства и массмедиа (29,8), менеджерам высшего и среднего звена (25,6). Конкуренция также заметно выше среднего у маркетологов и PR-специалистов (18,4), специалистов в ИТ (14,9), юристов (14,4), а также у менеджеров по управлению персоналом (12,3).

Наоборот, из-за повышенного спроса со стороны работодателей меньше всего конкурентов у специалистов в рознице (2,1 резюме на вакансию), медицине (2,9), в производстве и сервисном обслуживании (3,8) – эти профессиональные сферы испытывают кадровый дефицит. Кроме того, легко трудоустроиться рабочему персоналу (4,1), в сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости (по 4,6), а также в сфере туризма и общепита (5,3).

В целом же на рынке труда конкуренция составляет примерно шесть человек на место – это показатель здорового соотношения между работодателями и соискателями, указывающий на общий баланс их интересов. Для сравнения: год назад этот показатель был заметно ниже – всего 3,5 резюме на вакансию, что отражало дефицит кадров в большинстве отраслей.

В разрезе регионов сейчас и по сравнению с прошлым годом наибольшую активность проявили соискатели из Республики Алтай (количество резюме выросло на 55%), Чеченской республики (+51%) и Тывы (+46%). В числе регионов с наиболее заметным ростом также оказались Дагестан (+45%), Кемеровская область (+44%), Ингушетия (+42%), Кабардино-Балкария (+41%), Адыгея, Карачаево-Черкессия и Якутия (по +40%).

«Увеличение числа резюме отражает общую активность на рынке труда: многие кандидаты стали чаще обновлять свои профили и искать новые возможности. При этом баланс сил в разных сферах заметно различается: где-то конкуренция за место достигает десятков человек, а в других сегментах работодатели по-прежнему сталкиваются с нехваткой кадров. Для соискателей это сигнал – нужно внимательно оценивать не только зарплатные предложения и условия работы, но и уровень конкуренции в выбранной сфере», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.