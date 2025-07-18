Каждый третий россиянин устал от своей работы – и чаще всего об этом говорит молодежь

Работа, которая «больше не радует» – реальность для многих. По данным свежего опроса hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, каждый третий соискатель регулярно чувствует усталость от своей работы: 15% говорят, что думают об этом постоянно, еще 18% – часто. Кроме того, 31% иногда ощущают неудовлетворенность своей занятостью, 23% – редко, и только 8% уверяют, что никогда не сталкивались с этим. Остальные затруднились с ответом. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Чаще всего об эмоциональной перегрузке говорят молодые люди. Самый высокий показатель – среди соискателей в возрасте 25-34 лет. Здесь сразу 39% признались, что усталость от работы посещает их часто или постоянно. С возрастом таких ответов становится меньше: в группе 35-44 года таких 34%, среди 45-54 лет – 28%. А в категории 55+ только 16% говорят о регулярной усталости, и уже 17% утверждают, что вовсе не сталкиваются с такими ощущениями.

Разница заметна и по полу: женщины чувствуют усталость от работы чаще – 38% признались, что такие мысли приходят им в голову часто или постоянно, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 27%. При этом мужчины чаще выбирали ответ «никогда» – 10% против 6% у женщин.

В разрезе профсфер опрос показал, что лидеры по уровню усталости – юристы: 54% опрошенных в этой сфере заявили, что регулярно (варианты «постоянно» и «часто») чувствуют себя выгоревшими. Высокий уровень утомления и у маркетологов, администраторов и финансистов (по 41%). Наоборот, наиболее устойчивыми к выгоранию стали представители рабочих профессий, безопасники и работники турбизнеса и общепита – в этих областях этот показатель не превышает 24%.

В региональном разрезе больше всего «постоянно уставших» от работы – в Рязанской области (27%), Ярославской области и Свердловской области (по 21%). Также в топ попали Челябинская, Ленинградская, Нижегородская, Тюменская области и Ставропольский край. Меньше всего жалоб на работу в Саратовской области (только 4% ответили «постоянно»), в Крыму (6%) и Оренбургской области (7%).

«Ощущение выгорания или утомления от работы – это сигнал, который не стоит игнорировать. Если такие мысли становятся регулярными, важно задать себе вопрос: в чем причина – перегруз, потеря интереса, отсутствие развития? Менять работу – не всегда решение, но часто это первый шаг к более устойчивой и осознанной карьере», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.