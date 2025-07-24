Желание зарабатывать больше стало главным драйвером развития карьеры у россиян

По данным свежего опроса hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, большинство соискателей стремятся развиваться в карьере именно ради финансового роста. В ходе исследования, проведенного среди работающих россиян и тех, кто находится в поиске, сразу 87% респондентов признались: их основной мотиватор развивать карьеру – желание зарабатывать больше. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился с 1 по 8 июля 2025 г. среди 3445 российских соискателей.

На втором месте – интерес к новым задачам и росту, этот вариант выбрали 67% участников опроса. Для 28% важны социальный статус и признание, а 15% признались, что развиваются из-за страха остаться без работы в будущем. Существенно меньшее число респондентов указали давление семьи или окружения (6%) и влияние образа «успешного успеха» в интернете (4%). Еще 2% отметили другие причины, среди которых: стремление к саморазвитию, желание обеспечить лучшую жизнь для семьи или необходимость сменить сферу деятельности.

Женщины и мужчины в своих мотивациях почти не различаются: желание зарабатывать назвали 88% женщин и 87% мужчин, интерес к задачам и росту – по 68% в обеих группах. Однако социальная значимость несколько чаще оказывается важной для женщин (30% против 26%), а давление окружения – для мужчин (8% против 4%).

Наибольшие различия наблюдаются между возрастными группами. Чем моложе респонденты, тем больше у них внутренних и внешних стимулов к карьерному развитию. Так, среди соискателей 18-24 лет сразу 92% стремятся к росту ради увеличения дохода, 72% – из интереса к новым задачам, а 33% – ради признания и статуса. В старших возрастных группах доля таких ответов снижается: среди тех, кому 45-54 года, желание зарабатывать больше указывают уже 78%, а интерес к задачам – лишь 52%.

В профессиональном разрезе наибольшее стремление к карьерному росту из-за желания больше зарабатывать продемонстрировали специалисты по закупкам (98%), представители креативных индустрий – маркетинг, реклама, массмедиа, искусство (по 94%), ИТ-специалисты (92%) и медики (91%). У последних, к слову, часто фигурирует и внутренняя мотивация: интерес к задачам назвали 61%, несмотря на высокую нагрузку в отрасли.

Для работников в сфере науки и образования особое значение имеет содержание работы: 81% участников из этой категории отметили интерес к задачам как основной фактор развития – это самый высокий показатель по выборке. В то же время наименее выраженный интерес к задачам – у рабочего персонала (47%), где карьерный рост чаще всего продиктован исключительно необходимостью повысить доход (79%).

Социальный статус и признание важнее всего для специалистов в массмедиа и искусстве (42%), сфере продаж и клиентского сервиса (40%), а также у ИТ-специалистов (36%). На фоне остальных выделяются представители сферы безопасности и логистики и транспорта: здесь карьера реже связывается с общественным признанием – 23% и 14% соответственно.

«Сегодня карьерная мотивация у большинства россиян – прежде всего материальная: люди стремятся к профессиональному росту, чтобы за счет увеличения дохода улучшить качество жизни. Но при этом сохраняется важный пласт внутренних стимулов: интерес к работе, желание развиваться и ощущать социальную значимость своего дела. Для работодателей это сигнал – важно не только конкурировать по уровню зарплат, но и предлагать сотрудникам возможности для личностного роста и вовлечения», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.