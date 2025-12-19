Удаленка 2025: hh.ru подвел итоги года на рынке труда в сфере дистанционной работы

Аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, подготовили результаты опроса среди работодателей, посвященного их восприятию удаленного формата работы. В исследовании, проведенном в конце 2025 г., приняли участие более 225 компаний разных отраслей и размеров. Анализ данных позволяет выявить ключевые тренды, формирующие современный ландшафт гибридной занятости в России. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Удаленка на рынке: итоги 2025 года

Аналитика hh.ru показывает, что с января по неполный декабрь 2025 г. российские работодатели успели разместить на сервисе более 900 тыс. вакансий на удаленке. При этом от всего объема вакансий, а это более 9,7 млн предложений о работе с начала года доля вакансий на удаленке достигла уже 10%, что на 2 п.п. больше, чем годов ранее. Таким образом, объем спроса на удаленщиков на российском рынке труда в 2025 г. не только не упал, но даже вырос.

Регионы-лидеры по доле спроса на удаленщиков остаются Москва (более 230 тыс. или 25% вакансий от всего объема вакансий на удаленке по стране), Санкт-Петербург (6% или более 60 тыс. вакансий), а также Краснодарский край (5% или более 43 тыс. вакансий, Свердловская область и Татарстан (по 3% или более 31 тыс. вакансий в каждом регионе).

Причем сильнее всего за год спрос на удаленщиков вырос у работодателей из удаленных регионов. Так, в Забайкальском крае прирост числа вакансий для удаленщиков (+119% год к году), в Чукотском АО (+88%), в Амурской области (+65%), в Магаданской области (+54%), в Алтайском крае (+36%), в Бурятии (+33%). В столицах прирост год к году также есть, но менее выраженный: в Москве число вакансий для удаленщиков выросло за год на 15%, в Санкт-Петербурге – на 4%.

Эксперты hh.ru также выявили, что медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для удаленщиков по итогам 2025 г. достигла 71 тыс., что на 30% больше, чем годом ранее.

Причем сильнее всего медианный доход удаленщиков вырос в таких сферах как «Страхование» (+58%), «Автобизнес» (+43%), а также в сфере фитнеса (+42%). Между тем самые высокие зарплатные предложения для удаленщиков предлагают для топ-менеджеров (более 179 тыс. руб.), а также в сфере консалтинга (122 тыс. руб.).

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях для удаленщиков на hh.ru, Россия

Как российские работодатели относятся к удаленке и как часто ее просят работники. Итоги опроса hh.ru

Доминирующий тренд на рынке труда в «разрезе» удаленки в уходящем 2025 г. – это избирательный и ситуативный подход. Такой вывод удалось сделать по результатам большого опроса, проведенного среди более 230 российских работодателей аналитиками hh.ru.

Абсолютное большинство работодателей (более 74% из прошедших опрос hh.ru) демонстрируют не единую, а гибкую и изменчивую позицию. Их отношение к удаленке зависит от конкретного сотрудника, его роли и задач. Так, 38% компаний заявили о нормальном отношении к удаленке и готовности перевода разных категорий работников на удаленке по их просьбам. Негативный взгляд на этот формат работы есть лишь у 26% опрошенных работодателей. Это говорит о том, что удаленка перестала быть единой корпоративной политикой и превратилась в индивидуальный инструмент управления и привлечения кадров и талантов, который компании применяют точечно.

Плюсы удаленки работодатели признают и принимают и среди преимуществ наиболее единодушно отмечают экономию времени и денег сотрудников на дорогу (указали сразу 72%). Признается как абсолютный плюс также гибкость графика (45%) и свобода в выборе места жительства для найма из любых регионов (57%). Кроме того, 64% компаний признали, что наличие удаленки в описании вакансии действительно делает их более привлекательными в глазах соискателей. А 41% признали, что могут через удаленку уменьшать расходы на содержание офиса. Таким образом, основные выгоды воспринимаются скорее, как инструмент повышения качества жизни сотрудника, что косвенно влияет на его лояльность и продуктивность.

Минусы удаленки в восприятии работодателей сфокусированы на человеческом факторе и коммуникации. Главные риски, которые видят работодатели относительно удаленной работы, лежат в области управления и корпоративной культуры. Почти 65% опасаются стирания границ между работой и личной жизнью, ведущего к выгоранию, а свыше 60% указывают на сложности с коммуникацией и координацией, отмечая меньшую эффективность цифровых каналов по сравнению с живым общением. При этом чисто технические и организационные сложности волнуют их значительно меньше. Это указывает на то, что главный вызов удаленки для бизнеса — не технологический, а управленческий, требующий новых навыков от руководителей и пересмотра процессов.

При этом многие компании готовы переводить сотрудников на удаленку по их запросу (38%). Но готовность перевести сотрудника определяется в первую очередь его личными качествами и характером задач. Более 55% работодателей готовы рассмотреть удаленку для высоко мотивированных и самостоятельных специалистов, а также для тех, чьи задачи четко формализуются и измеряются по KPI, например, программисты, дизайнеры, аналитики. При этом опыт работы в компании и наличие доверительных отношений также играют важную роль (на этой указали 34% компаний). Напротив, новички и сотрудники, нуждающиеся в постоянном внешнем контроле, в большинстве случаев остаются кандидатами на офисную работу (58%).

Вопрос оплаты труда остается дискуссионным. Так, подавляющее большинство опрошенных работодателей (75%) не согласны с тезисом о том, что удаленщикам можно снижать доход из-за их экономии на транспортных и других сопутствующих расходах. Лишь небольшая часть (10%) поддерживают эту идею, а некоторые (3%) признаются, что уже практикуют дифференциацию в оплате. Это свидетельствует о том, что на рынке труда постепенно формируется консенсус, что удаленность – это форма организации труда, а не основание для изменения «стоимости» специалиста, однако отдельные компании могут использовать ее как фактор при формировании бюджета на позицию.

«Наше исследование показывает, что удаленный формат прочно вошел в практику российского бизнеса, но его применение стало более взвешенным и осмысленным. Работодатели научились ценить его преимущества для привлечения и удержания талантов, но также ясно осознают сопутствующие риски для корпоративной культуры и управления. Будущее - за гибкими гибридными моделями, где решение о месте работы принимается индивидуально, исходя из задач бизнеса, специфики роли и уровня зрелости сотрудника», - отметила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.