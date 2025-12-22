Итоги российского рынка труда 2025 и тренды на 2026 год по версии hh.ru

Эксперты hh.ru проанализировали более 10 млн вакансий, которые разместили российские работодатели на hh.ru c января по декабрь, подвели итоги рынка труда в уходящем 2025 и наметили тренды развития в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Структура спроса

Структура кадрового спроса в уходящем 2025 г. осталась аналогичной 2024: первая десятка проф. сфер формируют 2\3 спроса на кадры у российских работодателей. На первом месте, как и в 2024 г., остается рабочий персонал (12% от всего объема спроса или более двух млн вакансий). На втором месте по спросу на кадры – сфера «Продажи и обслуживание» (11% вакансий от всего объёма), на третьем – сфера строительства и недвижимости (8%).

Дефицит кадров сохранился в сферах с массовым наймом – прежде всего, в розничной торговле, медицине и фармацевтике. При этом вопрос дефицита кадров усилила нехватка навыков у соискателей, из-за чего работодатели могли испытывать проблемы с подбором персонала при наличии кандидатов на рынке.

Среднее значение hh.индекса (соотношение резюме на вакансию) в 2025 г. на рынке труда страны составляло шесть резюме на вакансию, что считается оптимальным уровнем. Начался 2025 г. с показателей 4,8 резюме на вакансию, а завершается с показателем в восемь резюме на вакансию, что укладывается в нормальную динамику по году.

Наиболее дефицитными профессиями по итогам 2025 г. в России стали дворники (1,3 резюме на вакансию), повара и пекари (2), врачи (2,2), а также продавцы и кассиры (2,3), операторы производственных линий (2,3).

Наиболее востребованными профессиями в 2025 г. у российских работодателей остались, как и в 2024 г., продавцы и кассиры. Для этой категории работников российские компании разместили более 650 тыс. вакансий. На втором месте оказались менеджеры по продажам (более 646 тыс. вакансий). На третьем – водители (более 430 тыс. вакансий).

При этом самый востребованный еще не значит с самой высокой зарплатой. Так, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для продавцов по итогам 2025 года достигла 55,1 тыс. рублей. Наиболее высокооплачиваемыми в рейтинге самых востребованных профессий по итогам года оказались сварщики, им предлагали почти 164 тыс. руб.

Между тем сильнее всего в годовом выражении медианная зарплата в рейтинге востребованных специалистов выросла для курьеров (+27% до 146 тыс. руб.), а меньше всего – для машинистов (+1%).

При этом несмотря на стабильность структуры кадрового спроса российские работодатели за год немного изменили предлагаемые условия работы, что отразилось в вакансиях. Так, львиная доля вакансий в уходящем году была доступна соискателям с небольшим опытом работы (от одного года до трех лет), а это более 4,4 млн вакансий или 43% от всего объема предложений. Интересно, что за год работодатели нарастили объем предложений преимущественно для начинающих специалистов без опыта (с 40% в 2024 до 42%, а это 4,3 млн вакансий в 2025 г.).

Примечательно, что работодатели стали на 2 п.п. меньше предлагать работу в формате полной занятости (с 85% в 2024 до 83% в 2025 г.), но при этом на 2 п.п. чаще стали искать работников-вахтовиков (рост с 8% в 2024 до 10% или более одного млн вакансий в 2025 г.).

Также на 1 п.п. выросло количество рабочих мест с форматом частичной занятости (до 7% до 740 тыс. вакансий), на 5 п.п. чаще стали предлагать подработку, а также на 2 п.п. компании стали искать кандидатов на стажировку (почти 300 тыс. предложений за год). Удаленка остаётся одним из популярных форматов занятости: каждое десятое предложение о работе содержит в себе вариант работы на удаленке, а это более 950 тыс. вакансий за 2025 г.

География спроса

Топ-20 регионов с наибольшим количеством вакансий, и, как следствие, спросом на персонал, по итогам за 2025 г. возглавляют Москва (19% или более 1,8 млн вакансий), Петербург (8% от всего объема по стране или более 753 тыс. вакансий), а также Московская область (7% или более 710 тыс. вакансий), Краснодарский край (4% или более 385 тыс.) и Свердловская область (4% или более 357 тыс. вакансий).

Наибольшая медианная предлагаемая зарплата в данном рейтинге зафиксирована в вакансиях московских работодателей (более 104 тыс. руб., что на 12% больше, чем годом ранее). Между тем сильнее всего за год в данном рейтинге выросла предлагаемая зарплата в вакансиях работодателей из Саратовской области (+25%).

Между тем в рейтинг регионов с наибольшими значениями предлагаемой зарплаты в вакансиях по итогам 2025 г. вошли, как и в 2024 г., преимущественно регионы Севера и Дальнего Востока: на первом месте – Магаданская область (более 119 тыс. руб. в медиане), на втором месте – Чукотский АО (118 тыс. руб.), на третьем – ЯНАО (115 тыс. руб.).

Ключевые тренды рынка труда 2025 года

«Уходящий 2025 г. открыл новые реалии рынка труда. Мы наблюдали эволюцию спроса и предложения и особенно ярко это проявилось на примере востребованности навыков. Год подтвердил, что ключевым капиталом становится не просто занятость, а актуальность и релевантность знаний.

Это все подтверждается и большим исследованием hh.ru. Так, в уходящем году абсолютное большинство работодателей (93%) столкнулись с дефицитом навыков кандидатов. Более 60% работодателей так или иначе фильтруют кандидатов по востребованным для компаний навыкам. Практически половина (48%) считает, что решением этой проблемы станут внедрение корпоративного обучения необходимым навыкам, а также развитие программ менторства. Таким образом, многие работодатели однозначно будут осмысленно подходить к выбору кандидатов по компетенциям, а также искать пути развития необходимых навыков у персонала.

Таким образом, образование очевидно перестает быть единовременным этапом, превратившись в перманентный процесс по изучению нового и отсутствию боязни внедрять новинки в работу. В частности, почти 60% работодателей считают, что кандидаты, владеющие навыками работы с ИИ, эффективнее и оперативнее справляются с рутинными задачами. При этом каждый шестой работодатель отмечает, что такой сотрудник более качественно выполняет свои обязанности. Инвестируя в свои цифровые компетенции сегодня, соискатель создает прочный фундамент для успешной и востребованной карьеры завтра.

Спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями, а ценность прикладных, рабочих профессий еще больше укрепляется. Практические навыки и рабочие специальности не просто сохраняют востребованность, они демонстрируют удивительную устойчивость к различным переменам. Более того, в текущих условиях эти профессии переживают настоящий ренессанс, предлагая не только стабильность, но и конкурентоспособный, а зачастую и опережающий рост доходов. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым «золотым запасом» экономики. Их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность.

Текущие изменения рынка труда — это путь к более зрелому и сбалансированному рынку, где ценность труда определяется его реальным вкладом и соответствием запросам времени. Немаловажным изменением стал пересмотр отношения к ценности линейного персонала — борьба с дефицитом рабочих и других специалистов продолжается в том числе через укрепление команд к их бОльшей стабильности», — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Ожидаемые тренды 2026 года

По результатам масштабного исследования hh.ru, проведенного среди более чем 380 российских работодателей из всех федеральных округов РФ, в приоритетах HR-специалистов на 2026 год произошли значительные сдвиги. На первое место вышел рост производительности труда, сместив прошлогоднего лидера (повышенные усилия по удержанию персонала) на третье место. Это говорит о переходе от «удержания любой ценой» к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки.

Повышение производительности труда в 2026 г. будет ключевым трендом для работодателей. В целом, более половины респондентов ожидают его существенного или максимального проявления. Однако среди крупных компаний с численностью более тысячи человек этот тренд находит максимальную поддержку — доля тех, кто будет больше сил вкладывать в повышение производительности труда достигает 74%, что на 20 процентных пунктов выше, чем в микробизнесе (до 100 сотрудников). В разрезе отраслей наибольшую активность в данном вопросе демонстрируют компании сферы добычи и переработки ископаемых, где 74% респондентов прогнозируют значительный вклад по повышение производительности как основную задачу в 2026 г.

Кроме того, развитие бренда работодателя планирует усиливать каждый второй участник опроса. При этом HR-директора являются главными амбассадорами данного тренда: 59% из них прогнозируют существенные усилия в этой области, что значительно превышает мнение менеджеров непрофильных подразделений (30%). Интересно, что компании среднего размера (101-500 человек) проявляют большую активность, чем малый и крупный бизнес, а среди отраслей лидерами по этому тренду выступают гостинично-ресторанный бизнес и легкая промышленность.

Цифровизация HR-процессов также вошла в список важных направлений для работодателей: каждый третий представитель крупного бизнеса прогнозирует существенное развитие этого направления, в то время как в малом бизнесе такую динамику видит лишь 19% респондентов. Отраслевым драйвером здесь выступают ИT-компании, где 35% ожидают серьезного прогресса.

Управление разновозрастными командами станет также актуальной задачей на фоне дефицита кадров и навыков в 2026 г. Почти половина всех опрошенных ожидает, что этот тренд проявится, причем в строительной сфере и тяжелой промышленности его значимость оценивают выше, чем в ИT-секторе.