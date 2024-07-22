КАМИС подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и КАМИС объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу комплексной автоматизированной музейной информационной системы «КАМИС 5» с Postgres Pro Enterprise и Postgres Pro Standard (версии 15, 16). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

КАМИС — музейная информационная система, обеспечивающая решение музейных задач. С помощью КАМИС в музеях создаются интегрированные базы данных музейных коллекций, включающие различные среды (тексты, изображения, аудио, видео, анимацию), сведения о персоналиях, событиях, архитектурных и археологических памятниках, объединенные перекрестными ссылками.

КАМИС структурирует информацию, позволяет осуществлять быстрый поиск и выборку данных по всем атрибутам и их сочетаниям, вести учетные операции и подготавливать различные виды списков, каталогов, документов. КАМИС — инструмент для создания коллекций онлайн, сайтов и мобильных приложений.

КАМИС входит в реестр российского ПО и работает более чем в 1000 музеев России и близкого зарубежья, в его базах накоплена информация о 50 млн экспонатах и изображений.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.