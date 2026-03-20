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Некрасов Николай

СОБЫТИЯ


20.03.2026 Аналитика «Кион Строки» — Brand Analytics: Пушкин, Есенин и Высоцкий самые цитируемые поэты в русскоязычных соцмедиа 1
10.06.2020 Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Некрасов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

КАМИС 21 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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