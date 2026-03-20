Индексная книга (каталог) CNews*
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Некрасов Николай
СОБЫТИЯ
|20.03.2026
|Аналитика «Кион Строки» — Brand Analytics: Пушкин, Есенин и Высоцкий самые цитируемые поэты в русскоязычных соцмедиа 1
|10.06.2020
|Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Некрасов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|КАМИС 21 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
|Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 73 1
|Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 1
|Онегин Евгений 13 2
|Цветаева Марина 6 1
|Горький Максим 21 1
|Высоцкий Владимир 32 1
|Есенин Сергей 13 1
|Пушкин Александр 39 1
|Вознесенский Андрей 2 1
|Пастернак Борис 7 1
|Блок Александр 4 1
|Лермонтов Михаил 8 1
|Харина Лидия 2 1
|Собинов Леонид 2 1
|Ахматова Анна 4 1
|Уланова Галина 1 1
|Бродскоий Иосиф 5 1
|Тютчев Федор 3 1
|Урин Владимир 2 1
|Плисецкая Майя 4 1
|Alighieri Dante - Алигьери Данте 10 1
|Фет Афанасий 2 1
|Гумилев Николай 1 1
|Шаляпин Федор 5 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.