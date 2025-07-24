Картины, агитационные плакаты и советские подшивки: в новосибирском музее начали оцифровку на «ЭларСкан»

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Венгеровский краеведческий музей имени П.М. Пономаренко» установлен планетарный сканер «ЭларСкан» А2-400Р. С его помощью в цифровой вид переводят разнообразные материалы, включая учетные документы, экспонаты и исторические издания. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

«ЭларСкан» А2-400Р оснащен сменными плоским и V-образным прижимными стеклами, что позволяет выравнивать страницы оригиналов как в плоском режиме сканирования, так и в V-режиме с неполным раскрытием на 120 градусов. Ручной механизм поднятия и опускания стекла дает возможность контролировать силу прижатия, что особенно важно при работе с поврежденными, хрупкими и ценными оригиналами.

Музей располагает значительным количеством старой периодической печати, которая со временем ветшает. Сотрудники музея стремятся не только сохранить эти материалы, но и обеспечить к ним доступ, так как они пользуются высоким спросом у посетителей. С мая 2025 г. было отсканировано более 300 выпусков газеты «Ленинец» за 1962, 1963, 1967, 1968 и 1969 гг., а также около 50 агитационных плакатов времен СССР и картины формата А2, - рассказали в музее. Все оцифрованные материалы заносятся в электронную базу КАМИС (комплексная автоматизированная музейная информационная система), после чего данные о музейных предметах выгружаются в «Госкаталог».

В дальнейшем музей планирует сформировать собственную базу данных и оцифровать еще более 1000 изданий газеты «Ленинец». Для более широкой популяризации фондов оцифрованные экспонаты будут размещены на сайте музея и в социальных сетях госорганизации.

«Бережный перевод книг, брошюр, подшивок журналов и исторических документов в электронный вид полностью исключает риск повреждения переплетов и износ самих изданий. Это особенно важно для сохранности материалов, особенно для ветхих и более крупных изданий, – отметила Елена Беланова, главный хранитель фондов МБУК «ВКМ». – Оцифровка наших коллекций – это важный шаг к сохранению культурного наследия. Мы уверены, что цифровые копии сделают наши редкие издания доступными для более широкой аудитории и помогут в научных исследованиях».

Венгеровский краеведческий музей был образован в 1978 г. и открыл свои двери для первых посетителей 7 ноября 1979 г. В 1994 г. музей был переименован в честь своего основателя Петра Пономаренко. Фонд музея составляет 8774 предмета основного фонда и 7242 предмета научно-вспомогательного фонда.