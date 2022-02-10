Сканеры «ЭЛАР ПланСкан» установлены в одной из крупнейших сельскохозяйственных библиотек мира

Два отечественных планетарных сканера «ЭЛАР ПланСкан» А2-600Р помогут Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке увеличить объем оцифровываемых книг и оптимизировать работу сотрудников.

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ФГБНУ ЦНСХБ) - одна из крупнейших сельскохозяйственных библиотек мира и национальная библиотека России по сельскому хозяйству и продовольствию. ФГБНУ ЦНСХБ одной из своих главных задач считает оперативное обеспечение пользователей - ученых, специалистов сельскохозяйственной отрасли - необходимой информацией. В фондах библиотеки хранится более 3 млн экземпляров документов по темам сельского хозяйства и смежных отраслей.

«На новом оборудовании ЭЛАР в первую очередь мы планируем оцифровывать издания, наиболее востребованные у читателей, а также книжные памятники, редкие и ценные книги, тематические коллекции, научное наследие. В среднем ежегодно оцифровываться будут около 500 книг», - сказала главный библиотекарь ФГБНУ ЦНСХБ Оксана Тамбовцева.

Сотрудники Библиотеки отмечают, что сканеры ЭЛАР удобны в работе, обладают высокой производительностью и высоким качеством оцифровки, а также бережным бесконтактным режимом сканирования. Немалое значение имеет и техническое сопровождение высококвалифицированными и доброжелательными специалистами, оперативное обучение сотрудников.

«С установкой новых планетарных сканеров у Библиотеки появилась возможность увеличить количество оцифровки книг из фонда, а также оптимизировать процесс передачи файлов в Национальную электронную библиотеку. Мы также сможем реструктуризировать кадровый состав библиотеки с переориентацией на цифровую среду», - отметила Оксана Тамбовцева.