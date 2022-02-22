ГИТИС планирует оцифровывать редкие пьесы на ЭЛАР «ПланСкан»

Отечественный планетарный сканер ЭЛАР «ПланСкан А2-600Р» установлен в Библиотеке Российского института театрального искусства – ГИТИС. Об этом CNews сообщили представители ЭЛАР

В фонде Научной библиотеки ГИТИСа хранится одно из крупнейших в Москве собраний по театральному образованию и искусству – это сотни тысяч томов, среди которых редкие и ценные дореволюционные издания, а также периодика с дореволюционных дней до современности. Наиболее редкие и востребованные для учебного процесса материалы планируются оцифровывать на одном из самых современных российских комплексов планетарного сканирования – ЭЛАР «ПланСкан А2-600Р».

«В первую очередь, мы планируем оцифровывать произведения драматургии, редкие пьесы, в том числе, 18-19 веков, которые изучают как театроведы, так и студенты актерского и режиссерского факультетов. Такие издания зачастую представлены в одном экземпляре, а требуются для изучения многим студентам и аспирантам. Мы очень рады, что теперь у нас будет возможность проанализировать учебные программы и постепенно составить список наиболее приоритетных к оцифровке изданий», – сказала заведующая Научной библиотекой Марина Зеленцова.

ЭЛАР «ПланСкан А2-600» оснащен сканирующей системой, способной решать самые сложные задачи по оцифровке при высоком оптическом разрешении. С его помощью в библиотеке ГИТИСа смогу оцифровать любые сшитые, скрепленные и ветхие документы без риска их повреждения.

«Цифровые копии будут размещены в нашей электронной библиотеке, для доступа студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава ГИТИСа», – отметила Марина Зеленцова.