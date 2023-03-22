В Смоленской нотариальной палате установлен «Элар Планcкан»

На отечественном планетарном сканере «Элар Планcкан» А2-400 планируется оцифровать архивные документы различного формата и физического состояния. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Смоленская областная нотариальная палата, учрежденная в 1994 г., объединяет 46 нотариусов в 23 нотариальных округах региона. Работа НКО направлена на организацию и контроль публично-правовой деятельности нотариусов, представление и защиту их интересов, оказание помощи и содействия в профессиональной деятельности.

На новом «Элар Планcкан» А2-400 планируется оцифровать востребованные архивные документы, что позволит иметь оперативный доступ к их электронным копиям и исключить утрату содержащихся в них сведений.

«Элар Планcкан»

«Элар Планcкан» А2 - одна из наиболее востребованных моделей сканеров «Элар» для потоковой высококачественной оцифровки. Комплекс сканирования позволит создать электронные копии, в том числе, для любых сшитых документов - книг, журналов, подшивок, скрепленных договоров, дел и прочих оригиналов с неполным раскрытием формата до А2. Книжная колыбель с изменяемым углом наклона 120 или 180 градусов позволяет оцифровывать сброшюрованные документы, имеющие жесткий корешок или плотную сшивку. Бесконтактный способ сканирования, в свою очередь, исключает механическое воздействие на оригинал и позволяет в бережном режиме оцифровать даже ветхие архивные документы.

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С помощью встроенного программного обеспечения «Элар Планcкан» позволяет обрабатывать полученные изображения и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель и в единую информационную систему нотариата. Сканеры «Элар» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.