Softline помогла банку «Бай-Тушум» в Кыргызстане внедрить систему управления потоками клиентов

Softline помогла одному из ведущих банков Кыргызстана «Бай-Тушум» повысить уровень обслуживания клиентов, внедрив систему управления клиентскими потоками Earlyone.

Банк «Бай-Тушум» имеет широкую филиальную сеть: более 60 офисов обслуживания по всей территории Кыргызской Республики. Рост числа клиентов требовал внедрения инновационных решений: руководство организации столкнулось с необходимостью предложить своим клиентам новый уровень сервиса, избавив их от потери времени в очередях. Также банку нужно было решить задачи и административного плана: сформировать онлайн отчетность по нагрузке на каждого из специалистов, отчетность по времени пребывания клиентов в офисах и разбивку по видам совершаемых операций.

В офисах «Бай-Тушум» уже была установлена система электронной очереди, но так как любые изменения проводились технической поддержкой поставщика, это приводило к долгому ожиданию реализации поставленных задач. К тому же, у решения не было онлайн-отчета нужного Банку формата и удобного мобильного приложения для регистрации клиента в очереди, поэтому возникла необходимость в новом продукте.

С этими задачами руководство банка «Бай-Тушум» обратилось к компании Softline. Глобальный провайдер предложил заказчику оптимизировать работу и повысить качество клиентского сервиса за счет внедрения системы Earlyone.

Earlyone – решение для управления потоками клиентов. Благодаря удобному приложению и удаленной регистрации в очереди Earlyone уменьшает время ожидания посетителей в очередях и позволяет обслуживать больше клиентов без потери качества услуг.

В результате реализации проекта время пребывания клиентов в офисах сократилось, а качество обслуживания при этом не снизилось. Теперь банк может в онлайн-режиме оперативно управлять очередью, видеть и администрировать загруженность каждого из специалистов и оценивать поток клиентов.

Сотрудники банка отметили удобный функционал – простая в понимании программа, удобные онлайн отчеты и высокий уровень технической поддержки поставщика — компании Softline, практически моментальное реагирование на возникающие проблемы и оперативное их устранение.

Банк «Бай-Тушум» стал первым банком в Кыргызской Республике, внедрившим электронную очередь такого формата. В полном объеме банк начал использовать решение с января 2020 г/, и на сегодняшний день использует его в 10 своих офисах. Теперь все больше клиентов банка бронируют очередь через мобильное приложение: это легко, удобно и позволяет клиентам экономить время.