Терминалы Galileosky контролирует работу техники в угольном карьере в Киргизии

Терминалы Galileosky используют в оптимизации процесса учета производительности тяжелой техники на угольном карьере в Киргизии. Решение на базе телематики помогло эффективно перераспределить членов бригады, вести точный учет расхода топлива и сопоставлять расход с количеством рейсов.

В течение пяти лет на машинах предприятия устанавливались терминалы с SIM-картами, а передача данных с каждой единицы техники велась через GSM. Карьер рос — отвал становился больше, что привело к перекрытию зоны передачи сигнала с сотовой вышки и обрыву связи. Из-за значительного уклона при вывозке грунта, машины работали на пределе. Компании-добытчику требовалось решение, которое бы стабильно работало по Wi-Fi в суровых условиях, где годовая разница температур больше 60°C.

Специалисты нашли решение на базе терминалов Galileosky 7х Wi-Fi Hub. Это устройство может собирать данные с других терминалов, где слабый GSM сигнал, либо его нет совсем, а в зоне действия сети передавать их на сервер мониторинга. Терминалами оборудовали весь парк тяжелой техники: Белазы, два погрузчика, бульдозеры, три компрессорные установки и бензовоз.

Терминалы отправляют на сервер данные, которые формируются в отчеты. На их основе руководство добывающего предприятия может принимать решения для оптимизации рабочих процессов.

Благодаря реализованному решению на угольном карьере руководству удалось провести эффективное перераспределение членов бригады. Более того, реализовали точный учет расхода топлива и возможность сопоставления расхода с количеством сделанных рейсов. Для оптимизации перегрузки техники была реализована система контроля интервалов технического обслуживания. Это позволило реже отправлять технику на долгий ремонт и поддерживать объем собранного угля.