SmartLab объявляет о релокейте бизнеса в Киргизию

Российский разработчик ПО SmartLab объявил о переезде более 250 сотрудников в Киргизию. Об этом CNews сообщили представители SmartLab.

«Наше российское подразделение столкнулось с большим количеством проблем в связи с введенными недавно санкциями. Мы – технологическая компания и сильно зависимы от зарубежного программного обеспечения и сервисов», – сказала пресс-секретарь компании Ирина Дворянкина.

Выбор пал именно на Киргизию с точки зрения комфортных условий и льгот для ИТ-компаний и лояльным отношением иностранных партнеров к данной юрисдикции.

Московский офис SmartLab с 1 сентября 2022 г. будет нести исключительно представительские функции для наших клиентов из России, операционная деятельность российского офиса будет полностью перенесена в наш офис в Киргизии.

Всего планируется перевезти более 250 сотрудников в течение ближайшего месяца. Более 700 партнеров-фрилансеров компании также будут юридически переведены на взаиморасчеты с киргизской компанией.

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«Бишкек оказался крайне удачным вариантом для многих технологичных компаний, и в вопросах релокации бизнеса из России мы вполне конкурентноспособны с Казахстаном. В стране созданы все условия для комфортного ведения ИТ-бизнеса: для резидентов Парка высоких технологий нет налога на прибыль, с продаж и НДС. Так как основная статья расходов у ИТ-компаний – это заработные платы, наше государство решило дать послабления на подоходный налог и социальные отчисления. Я вижу большой потенциал для экономики Республики в текущей ситуации и стараюсь максимально содействовать в вопросах переезда компаний в Кыргызстан», – сказал партнер по вопросам релокации компании SmartLab на территории РК, директор компании «ToDo» Сергей Юдахин.

Компания продолжит вести свою деятельность в прежних объемах и старается избежать задержек в сдаче проектов в связи с переездом.