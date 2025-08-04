Информационные системы органов власти и управления Киргизии перенесены в облачную платформу G-Cloud

Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении проекта по созданию государственной облачной платформы G-Cloud для информационных систем государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики. Более 80 виртуальных машин и физических серверов с суммарным объёмом обрабатываемых данных более 100 Тбайт были перенесены в облачную платформу. Информационные системы государственных организаций перемещены в облако без остановки работы приложений. Заказчиком работ по проекту выступило Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики при поддержке Всемирного банка и Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Первая в истории Кыргызской Республики государственная облачная платформа G-Cloud является ключевым элементом будущей цифровой экосистемы страны и основой цифрового управления нового поколения. Платформа G-Cloud призвана стать централизованной инфраструктурой, объединяющей в единую систему государственные информационные ресурсы, обеспечивая их защищённость, надёжность и масштабируемость. Новая цифровая платформа позволит размещать государственные информационные системы, обмениваться межведомственными данными напрямую, обеспечивая высокую степень отказоустойчивости, в том числе при техногенных катастрофах или внешнем вмешательстве.

Работы по созданию государственной облачной платформы G-Cloud были выполнены за 11 месяцев. В рамках проекта специалисты «АМТ-Груп» совместно со специалистами заказчика выполнили анализ существующих информационных систем, по результатам для миграции были выбраны 134 системы, которые активно использовались государственными ведомствами. На основании полученных от заказчика сведений был разработан организационный и технический план миграции для каждой информационной системы, включающий в себя перечень действий, выполняемых в ходе миграции, а также определение способов и критериев проверки работоспособности сервиса и его интеграций с другими системами. В соответствии с планом была проведена бесшовная миграция первых 16 информационных систем со средним временем простоя не более 5 минут. Для миграции остальных систем разработаны типовые решения, описывающие правила выполнения основных технологических операций. Тщательно проработанный регламент взаимодействия с распределением зон ответственности позволит исключить ошибки в процессе дальнейшей миграции и размещении в облаке новых систем.

«В процессе переноса АИС для нас было крайне важно сохранить нормальный режим функционирования систем – со всеми нашими процедурами и инструментами контроля, – сказал координатор проекта Рустамбек Сарткалчаев. – Именно поэтому от наших партнеров требовались не только профессиональные знания в области ИТ, но и высокий уровень экспертизы в области проектного управления. Специалисты «АМТ-Груп» справились с этим на «отлично», показав высокий уровень квалификации и гибкость в решении возникающих задач. Потребители электронных услуг получали их в полном объеме без перерывов и сбоев в работе сервисов».

«Создание государственной облачной платформы и перенос в нее государственных информационных систем – сложная и ответственная задача. Большой опыт специалистов компании «АМТ-Груп» и командная работа всех участников проекта позволили выполнить работы по проекту в срок и без сбоев в работе систем», – сказал генеральный директор «АМТ-Груп» Александр Гольцов.