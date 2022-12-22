В России не будут ограничивать иностранное владение сервисами такси. «Яндекс» не пострадает

В законопроект о такси не попала поправка об ограничении иностранного влияния. Автор поправки, которая могла затронуть «Яндекс такси», депутат Евгений Москвичев в последний момент отозвал ее. При этом агрегаторы такси все равно не довольны принятым во втором чтении документом.



Иностранцев оставили

Госдума приняла законопроект о такси во втором чтении. От идеи ввести запрет на иностранное владение агрегаторами такси парламентарии отказались, следует из опубликованного на сайте документа.

Речь идет об изменениях в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России», которые разрабатывали с 2015 г. Ко второму чтению в Госдуму поступило 180 поправок, из которых 112 комитет рекомендовал принять.

Депутат Евгений Москвичев в последний момент отозвал свою поправку, в которой предлагал ограничить иностранных граждан во владении службами заказа такси: «Не допускать осуществления деятельности службы заказа легкового такси российским юрлицом, решения которого прямо или косвенно могут определять иностранные физлица, иностранные юрлица, иностранные государства, их органы, иные иностранные инвесторы, за исключением случаев, определенных федеральным законом, решением президента России».

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Предполагалось, что граждан государств-членов Евразийского экономического союза это ограничение не коснется. В то же время ограничение иностранцев могло повлиять на «Яндекс такси», так в компании 59,3% акций принадлежат «Яндексу», а американской Uber– 36,6%.

Какие поправки прошли

В документе отмечается, что на перевозчиков возложат большую ответственность, чем раньше – они разделят ее с агрегаторами.

Так, агрегаторы будут отвечать за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя нет разрешения на работу. В регионах появятся реестры перевозчиков, такси и служб их заказа (речь идет о легковых такси). Агрегаторы обязаны заключать договорыс водителями как с самозанятыми.

Службы заказа такси обязаны хранить информацию о всех поездках в течение полугода – и предоставлять сведения по требованию уполномоченных органов.

Кроме того, самозанятые теперь вправе получить разрешение на работу таксистом и брать автомобиль в аренду. Это возможно, если за последние 12 месяцев человека не лишали прав, у него нет неснятой или непогашенной судимости по «тяжелым статьям» (за которые дают больше пяти лет лишения свободы). Также будущий водитель такси должен пройти аттестацию на знание города и не иметь больше трех неоплаченных штрафов.

Также с 1 сентября 2025 г. служба заказа такси должна будет открыть представительство в регионах присутствия – речь идет о тех, где каждые 24 часа заказы берут более 4 тыс. автомобилей.

Лишиться разрешения на работу в регионе агрегатор может, если в течение месяца у него перевозят пассажиров водители без разрешения на работу. Если самозанятый попадет в ДТП, агрегатор будет нести субсидиарную ответственность – в части причиненного ущерба жизни, здоровью и вещам пассажира, непокрытого страховой компанией.

Из проекта в третьем чтении исчезло требование оснащать автомобили гаджетами, контролирующими внимание и усталость водителя. Также службам такси разрешили не предоставлять ФСБ доступ к своим информационным системам.

Представители рынка все равно недовольны

Эксперты Аналитического центра при правительстве России в апреле 2022 г. оценили объем рынка легальных услуг такси. По итогам 2021 г. он достиг 820 млрд руб. Рынок нелегальных перевозчиков центр оценил в 157 млрд руб., или 16% от общего объема рынка такси с учетом легального сегмента.

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Лидером по заработку среди агрегаторов стал «Яндекс.Такси» (66%), в тройку попали также «Ситимобил» (8,3%) и «Максим» (7%). Иностранный сервис Gett, которому принадлежало 6,6% рынка, после начала СВО заявил об уходе из России.

Представитель «Яндекс.такси» сообщил РБК, что в компании одобряют «предложенную Минтрансом и Госдумой норму о возможности работы в такси самозанятым гражданам без необходимости регистрации ИП». При этом норму о необходимости открывать представительства, агрегатор считает избыточной и затратной.

В компании поддержали усиление ответственности служб заказа такси на законодательном уровне и введение реестров для проверки водителей и машин.

В агрегаторе такси «Максим» РБК сообщили, что множество новых аспектов законопроекта серьезно осложняют работу самозанятых в такси. Среди них – необходимость проходить медосмотры перед сменой и после, страховать ответственность самозанятых по тарифу для такси, работать на автомобиле в цветах такси, принятых в регионе, оформлять путевой лист.

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Учитывая, что подавляющее большинство самозанятых водителей берут не более трех заказов в сутки, очевидно, что новые нормы закона исполнять им будет невыгодно, уверены представители «Максим». В агрегаторе подчеркнули, что представителей рынка при разработке законопроекта не спрашивали.

Представители «Ситимобила» объяснили изданию, что механизм проверки водителей сейчас кажется непонятным и сложным и должен быть доработан. Не устраивает компанию и предписание открывать филиалы по всей стране.

«Наш сервис является службой заказа такси, и по нашей бизнес-модели мы не открываем филиалы в других городах. Мы продолжаем региональную экспансию с помощью продажи франшизы и открытия совместных предприятий», — объяснили представители «Ситимобила».

История законопроекта

Напомним, работа над законопроектом началась с предложения депутатов установить на крышах российских такси «шашечки». Постепенно документ оброс множеством ограничений и запретов. В середине декабря 2018 г. Госдума приняла документ в первом чтении, после чего «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» начали работу над поправками.

В марте 2022 г. стало известно, что Минтранс прописал в документе обязанность агрегаторов передавать информацию ФСБ. В документе указывалось, что сервисы такси должны предоставлять силовикам некий «автоматизированный удаленный доступ» к собственным информационным системам и хранящейся в них информации.