Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет

Немецкий онлайн-ритейлер Mytoys, продающий товары для детей, уходит из России. В 2020 г. выручка Mytoys упала на 25%, тогда как рынок онлайн-продаж в России резко вырос.

Ушел крупный игрок российского рынка детских товаров

Один из ключевых игроков онлайн-рынка детских товаров, немецкая компания Mytoys уходит из России. Об этом она сообщила у себя на сайте. Все заказы, оформленные до 31 мая 2021 г., будут обязательно обработаны и доставлены, также сказано на странице ритейлера.

По данным Mytoys, за 10 лет работы на российском рынке компания выполнила более 4 млн заказов и более 12 млн доставок товаров. Также за время работы онлайн-платформы mytoys.ru ее посетили более 117 млн пользователей, сообщил ритейлер.

Решение о прекращении продаж в России «связано с глобальной стратегией группы». Как сообщил гендиректор Mytoys Group Мартин Ширер (Martin Schierer), компания полностью фокусируется на европейском рынке немецкоязычных стран, инвестируя ресурсы в направление, имеющее больший масштаб и потенциал. За последний год Mytoys Group значительно ускорила темпы роста и планирует продолжать развиваться быстрее рынка в Европе, добавил Ширер.

Несколько фактов о Mytoys

Онлайн-ритейлер Mytoys Group входит в немецкую Otto Group. Магазин был основан в 1999 г. в Германии. Онлайн-магазин в России был открыт в 2010 г. На площадке представлен ассортимент товаров для детей: игрушки и игры, одежда и обувь, товары для самых маленьких, книги, наборы для творчества и школы, мебель и товары для мам.

Mytoys прекращает продажу детских товаров на российском рынке

В 2019 г. Mytoys продал товары на общую сумму 3,4 млрд руб., что на 19% больше, чем в 2018 г. Однако в 2020 г. выручка Mytoys упала на 25%. Интернет-магазины Quelle и Otto, также принадлежащие группе, прекратили работу в России в 2018 г., сказано на сайте компании.

Рынок детских товаров бешено вырос

Интернет-рынок детских товаров за 2020 г. вырос на 461,5 %, рассказывает CNews президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В 2019 г. россияне оформили заказов из этой категории на 21,3 млрд руб., а в 2020 г. — на 98,7 млрд руб., при том, что средний чек на такие покупки снизился (3,8 тыс. руб. в 2019 г. и 3,4 тыс. руб. в 2020 г.), приводят данные в АКИТ.

Драйвером роста стали ограничения, связанные с пандемией, поясняет Соколов. Однако и после отмены ограничений интернет-рынок детских товаров показывает устойчивый рост: 140% в январе 2021 г. (по сравнению с январем 2020 г.), в феврале 2021 г. продажи увеличились на 118% и в марте 2021 г. по сравнению с мартом 2020 г. продажи выросли на 74%, отмечают в АКИТ.

Согласно годовому отчету «Детского мира», mytoys.ru находится на четвертом месте среди ключевых игроков на онлайн-рынке детских товаров в России. Данных за 2020 г. «Детский мир» не приводит.

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Лидером онлайн-рынка детских товаров в 2019-2020 г. в нашей стране стал Wildberries: за 2020 г. объем продаж компании составил 71 млрд руб. «Детский мир» в тот же период продал товаров на 38,4 млрд руб. (рост компании в 2020 г. составил 140%).

Что чаще всего покупают онлайн

По данным «РИА Новости», родители приобретают детям спортивные товары реже, чем одежду. Обувь и игрушки покупаются детям примерно раз в полгода-год, тогда как гардероб обновляется каждые два-три месяца, следует из данных исследования проекта «Дети» Mail.ru.

В исследовании Mail.ru отмечается, что самыми популярными категориями детских товаров, которые родители купили за первое полугодие 2020 г., стали одежда (93%), обувь (85%) и игрушки (66%). Следом за ними идут книги (63%) и средства гигиены (59%). Спортивную форму и инвентарь приобрели 49% и 37% опрошенных соответственно. Родители также отметили, что чаще приходят в магазин и выбирают все на месте, нежели приобретают товары в интернет-магазинах (так ответили 87% респондентов).

Игрушки покупаются примерно каждые полгода, говорится в исследовании. Траты на них составляют примерно до 1 тыс. руб. (34% респондентов) или до 3 тыс. руб. (32% респондентов). Спортивные товары покупают реже всего, приводится в отчете.

При этом средний чек для трети опрошенных родителей варьируется от 1 до 3 тыс. руб., 27% заявили, что тратят от 3 до 5 тыс. руб., и более 5 тыс. тратят около 30% родителей.