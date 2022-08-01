Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ГК 1520 цифровизировала железнодорожную станцию Новонежино в Приморском крае

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили цифровую систему управления движением поездов на станции Новонежино Дальневосточной железной дороги.

С помощью системы микропроцессорной централизации МПЦ-E диспетчерский персонал сможет через компьютер управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, выявлять предотказные состояния. Кроме того, система умеет автоматически строить маршруты поездов. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Разработка минимизирует эксплуатационные издержки на протяжении всего срока службы оборудования. Использование развитых средств диагностики позволяет перейти от регулярного обслуживания устройств к обслуживанию по фактическому состоянию.

Модернизация систем управления движением поездов – часть масштабного проекта РЖД по развитию инфраструктуры Восточного полигона (БАМа и Транссиба). Современная автоматика увеличивает пропускную способность линий, снижает эксплуатационные расходы, сокращает интервалы и повышает безопасность движения.

***

Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

Медицинское ПО Oracle угрожает жизни пациентам и «зажимает» положенные им лекарства

Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще