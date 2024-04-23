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ГК 1520 внедрила киберзащиту на станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») оснастили комплексной системой киберзащиты станцию Пермь-Сортировочная (парк «Г») Свердловской железной дороги.

Российская разработка исключает несанкционированный доступ к критической инфраструктуре, гарантирует информационную безопасность цифрового оборудования, защищает от атак из внешних сетей и от действий вредоносных программ.

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Цифровизация

Кроме того, на станции заменили импортные компоненты системы управления движением поездов на российское оборудование. В частности, установили процессор ЦПУ-ЭЛ производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Процессор – ключевой элемент системы микропроцессорной централизации, которая позволяет дистанционно регулировать работу стрелок и светофоров, и устанавливать маршруты составов.

Станция Пермь-Сортировочная введена в эксплуатацию в апреле 1952 г. в составе железнодорожного узла Пермь-2. Сегодня это одна из крупнейших российских станций с высоким уровнем автоматизации производственных процессов.

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