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Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление станцию Кандалакша

Дивизион «Железные дороги» «Нацпроектстроя» оснастил современной российской автоматикой станцию Кандалакша в Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С помощью цифровой системы персонал станции сможет через компьютер управлять сигналами светофоров и переключать стрелки, устанавливать маршруты поездов. В систему встроена защита от кибератак, что особенно важно для критической инфраструктуры.

В единый цифровой контур включили основные устройства станции: 93 стрелочных перевода и больше сотни светодиодных светофоров. Новое оборудование смонтировали в транспортабельных модулях.

Кандалакша – уже четвертая станция Октябрьской железной дороги, которую компании «Нацпроектстроя» перевели в цифровой режим управления.

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Работы – часть проекта расширения подходов к Мурманскому транспортному узлу. Цифровизация повышает пропускную способность линий и обеспечивает безопасность перевозок.

Реализация проекта позволит перевозить больше грузов в адрес портов Кольского залива, в том числе — к угольному терминалу «Лавна», который строит Дивизион «Энергетика и порты» «Нацпроектстроя».

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