ГК 1520 запустили цифровое управление поездами на станции Теректы в Казахстане

На станции Теректы в Казахстане специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов (МПЦ-Е). Международный проект реализовали совместно с «БТ Сигнал» (Казахстан) на железнодорожной сети АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы». Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Теперь с помощью микропроцессорной системы управления движением диспетчерский персонал дистанционно контролирует параметры работы напольного оборудования, управляет стрелками и светофорами. Оборудование рассчитано на особые климатические условия региона и может работать в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия. Применение МПЦ-Е повысит безопасность и эффективность перевозок – вырастет пропускная способность линии.

Ранее на этом же участке (Кызылжар-Жезказган) ГК 1520 цифровизировала разъезд «60 км».

Компании Дивизиона ЖАТ более 10 лет участвуют в развитии железных дорог Казахстана, где они уже цифровизировали 80 железнодорожных станций.

Оборудование системы микропроцессорной централизации МПЦ-Е производится мощностями Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении Цифровизация

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.