Разделы

Цифровизация Инфраструктура Импортонезависимость
|

ГК 1520 установила отечественную цифровую автоматику на станции Сомово в Воронеже

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 модернизировали систему управления движением поездов на станции Сомово и перегон Сомово – Отрожка Юго-Восточной железной дороги. Импортные компоненты здесь заменили на российское цифровое оборудование.

На станции внедрили систему киберзащиты (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520). Это гарантирует информационную безопасность объекта, защитит от действия вредоносных программ, предотвратит кибератаки.

Вместо импортного процессора установили отечественный процессор собственного производства. Оборудование рассчитано на управление крупными станциями и целыми участками железных дорог.

На перегоне Сомово – Отрожка установили современную автоблокировку.

Антон Менчиц, «Комплаинс Софт»: Мы разработали собственную концепцию и назвали ее «эффективная ИБ»
Безопасность

Модернизация повысит безопасность и эффективность перевозок, упростит диагностику предотказных состояний, снизит расходы на эксплуатацию.

Железнодорожная станция Сомово находится в одноименном микрорайоне Воронежа, принимает как пассажирские, так и грузовые поезда.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

«Пророссийские школьники» взломали ИТ-системы Lufthansa. Все рейсы отменены

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном

Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»

Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще