«Нацпроектстрой» цифровизировал управление движением поездов в логоцентре имени Дэн Сяопина

В Республике Татарстан компании «Нацпроектстроя» (НПС) оснастили российской цифровой автоматикой железнодорожную инфраструктуру логистического комплекса имени Дэн Сяопина. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

Железнодорожная инфраструктура комплекса включает шесть путей протяженностью по 1,1 км каждый, позволяющих одновременно принимать и обрабатывать два состава без разбивки. Время разгрузки одного поезда составляет около трех часов.

Проект цифровизации реализован в кратчайшие сроки. Управлять движением поездов на полигоне крупнейшего в стране логоцентра будет современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ, к ней подключили 11 стрелочных переводов и 16 светофоров. Импортонезависимая разработка компаний НПС обеспечит надежность и эффективность грузоперевозок.

Логистический комплекс имени Дэн Сяопина — крупнейший в России логоцентр, располагается в особой экономической зоне «Алабуга». Планируемая мощность терминала — более 100 тыс. контейнеров в год, что эквивалентно 2,4 млн тонн грузов.

Комплекс поможет «закольцевать» логистику между Китаем и Приволжским федеральным округом, предоставляя услуги по хранению грузов, управлению заказами и формированию партий товаров. Он также будет обслуживать мультимодальные перевозки, сочетая автомобильный, железнодорожный и в перспективе авиационный транспорт.