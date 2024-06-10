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Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
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Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на разъезде Лебзино

Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») ввел цифровое управление движением поездов на разъезде Лебзино Московской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители Нацпроектстроя.

Объект оснастили микропроцессорной централизацией МПЦ-ЭЛ разработки и производства «Дивизиона ЖАТ».

Система позволяет дистанционно управлять стрелками и светофорами, ведет самодиагностику, блокирует внешние кибератаки, минимизирует эксплуатационные издержки на протяжении всего срока службы оборудования. Автоматика надежно работает в широком диапазоне температур, защищена от импульсных перенапряжений.

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Цифровизация

Цифровизация — часть проекта развития линии Дмитров – Сонково – Мга, ведущей к портам Северо-Запада России. Ранее на линии ввели цифровое управление на разъездах Орудьево и Власово.

Новая автоматика повысит надежность и эффективность перевозок с учетом роста грузопотока из центральных регионов страны.

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