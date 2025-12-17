На участке ВСМ Москва – Санкт-Петербург «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» впервые в России ввели в работу беспилотный каток

Первый в России полностью автономный дорожный каток начал работу на участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Беспилотная техника – совместная разработка ГК «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Проект беспилотного катка – не просто локальный эксперимент. Экономический эффект, который мы получили в ходе испытаний, подтверждает целесообразность серийного внедрения разработки. В следующем году мы планируем выделить целый участок, где дорогу будут строить несколько таких машин. В перспективе – создать автономную связку «самосвал - грейдер - каток», что позволит автоматизировать весь цикл укладки дорожного полотна», – сказал Андрей Сысуев, заместитель генерального директора по информационным технологиям ГК «Нацпроектстрой».

«Мы создали отечественную универсальную систему высокоточного автовождения для дорожно-строительной техники с учетом глубокого анализа технологических процессов. Отработка решения в реальных условиях на стройках таких уникальных проектов, как ВСМ Москва – Петербург и ранее М-12 «Восток», позволяет быстрее приступить к серийному внедрению беспилотных технологий. Автоматизируя именно тяжелую технику, выполняющую более 85% задач, наше решение закрывает ключевой сегмент работ при строительстве дорог. Система за несколько часов устанавливается на любую технику – и российскую, и иностранную. И главное – мы внедряем полностью российское решение, независимое от иностранных вендоров. Технологический суверенитет даст устойчивый эффект для развития всей отрасли», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Автоматизация повышает скорость выполнения работ, снижает нагрузку на оператора, позволяет сократить количество проездов и оптимизировать расход ГСМ, уменьшить риск ошибок.

Чтобы сформировать рабочее задание для катка, оператор через мобильное приложение с планшета задает необходимое количество проходов и ширину перекрытия. Каток самостоятельно регулирует ход, траекторию и направление движения, выполняя работу с сантиметровой точностью и минимальными допусками.

Периметр работы техники контролирует комплексная система безопасности: анализирует данные с сенсоров, радаров, лидаров и камер, распознает объекты внешней среды. Дальнейшее развитие системы позволит оператору управлять несколькими машинами одновременно.

Система высокоточного автовождения разработана с учетом глубокого анализа строительных процессов. Технику тестируют в реальных условиях, на разных типах покрытия. Первая фаза испытаний беспилотного катка прошла летом 2025 г. на участке Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток», который построили компании НПС.