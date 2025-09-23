Разделы

Автопилот «ЭвоКарго» выводит беспилотную логистику на новый уровень

«ЭвоКарго» представил обновленные алгоритмы автопилота, расширяющие возможности автономного транспорта. Благодаря им беспилотные грузовики способны уверенно работать в условиях с городской плотностью движения. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Автопилот всегда принимает решения, опираясь на совокупность равнозначных факторов: правила дорожного движения, дорожные знаки и текущую обстановку на дороге, прогнозы действий других участников движения. Текущее обновление значительно повысило дальность сканирования, увеличило глубину прогнозирования траекторий и расширило возможности системы по принятию решений в сложной обстановке. Современные алгоритмы учитывают все больше условий и процессов, создавая целостную модель дорожной среды.

В частности, внимание было уделено дифференциации встречных и попутных потоков движения, приоритезации полос, анализу знаков дорожного движения, предсказанию поведения окружающих динамических объектов и маневренности. Усовершенствованный автопилот обеспечивает более безопасное и стабильное использование беспилотных грузовиков.

«Наш собственный R&D центр непрерывно совершенствует технологии автономной логистики, разрабатывая новые алгоритмы и возможности автопилота на основе передовых инженерных решений, — сказал Марсель Нигметзянов, генеральный директор «ЭвоКарго». — Сотни наших грузовиков ежедневно демонстрируют свою эффективность в логистических операциях, и каждое обновление системы создается для решения реальных задач и повышения удобства работы с автономным транспортом».

Представленная версия программного обеспечения качественно повышает функциональность автономного движения и улучшает способность системы безопасно ориентироваться в сложных дорожных условиях, приближая массовую интеграцию беспилотного транспорта в ежедневные логистические процессы.

