Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

Tele2, российский оператор мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе-мае 2023 г. на 10% год к году. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Tele2 проанализировала трафик на участках ЦКАД и выявила, что в январе-мае 2023 г. клиенты стали больше скачивать данных в дороге по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Всего прирост трафика на платных участках ЦКАД составил 10% год к году, а на самом большом участке платной дороги ЦКАД-3 – 13%.

В ответ на растущую активность оператор совместно с партнером запустил услугу оплаты проезда по платным участкам дороги с помощью SMS. Чтобы воспользоваться сервисом, абонентам необходимо выполнить несколько простых действий: отправить сообщение с госномером транспортного средства на бесплатный сервисный номер 7799 (буквы вводятся на кириллице); при наличии задолженности ответить любым текстом (например, цифрой 1); оплата будет произведена со счета мобильного телефона.

Если на балансе недостаточно средств для оплаты проезда, система предложит пополнить счет мобильного телефона и повторить попытку.

Подробная инструкция и комбинации команд размещены на сайте «Автодор – платные дороги».

Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС
ИТ в госсекторе

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики

Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще