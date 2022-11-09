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В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей

В России приняли восемь ГОСТов для применения искусственного интеллекта в автомобилях. Они регулируют то, как ИИ должен распознавать препятствия на дороге, как будет следить за полосой движения и тротуарами, и что в целом подразумевается под «интелектуальной транспортной системой». Положения вступают в силу с 1 января 2023 г.

ИИ для автомобилей прописали в ГОСТе

Российское федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило восемь ГОСТов для беспилотных автомобилей с искусственным интеллектом (ИИ). Документы появились на сайте ведомства, их положения вступают в силу 1 января 2023 г.

Все госстандарты вводятся впервые. Разрабатывало ГОСТы ООО «Агентство искусственного интеллекта», утвердили их приказом №1052-ст Федерального агентства по техническому регулированию и методологии.

В первом ГОСТе дали определения

Первый ГОСТ (ГОСТ Р 70249-2022), устанавливает терминологию и определения в области систем ИИ для на транспорте.

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В России приняли восемь ГОСТов для применения искусственного интеллекта в автомобилях

Так, из стандарта следует, что ИИ — это «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма и достижение инсайта) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами деятельности человека».

Под интелектуальной транспортной системов документ предлагает понимать «систему, которая интегрирует современные информационные, коммуникационные и телематические технологии, технологии управления и предназначенную для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективны сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективно сти транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта».

ГОСТы по функционированию авто с ИИ

Второй ГОСТ (ГОСТ Р 70250-2022) посвящен области применения ИИ в автотранспорте для их безопасного и эффективного функционирования.

«Настоящий стандарт предназначен для применения во всех технологических процессах эксплуатации систем искусственного интеллекта (СИИ) на автомобильном транспорте при их коммерческом и личном использовании для перевозки людей и грузов на автомобильных дорогах», — следует из документа.

Третий ГОСТ (ГОСТ Р 70251-2022), определяет требования к алгоритмам выявления различных препятствий на дорогах. Следующий документ (ГОСТ Р 70252-2022) касается касается обработки «сырых» данных, полученных с датчиков. Он задает «условия испытания алгоритмов низкоуровневого слияния данных».

Пятый документ (ГОСТ Р 70253-2022) регулирует требования «к испытанию алгоритмов обнаружения и реконструкции структуры перекрестков». В шестом ГОСТе (ГОСТ Р 70254-2022) говорится о требованиях к испытанию алгоритмов прогнозирования поведения участников дорожного движения. Система должна не только предугадывать поведение окружающих, но и своевременно реагировать.

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Седьмой ГОСТ (ГОСТ Р 70255-2022) посвящен обнаружению и распознаванию дорожных знаков и применению этих требований.

Последний документ (ГОСТ Р 70256-2022) устанавливает требования к системам контроля за полосой движения и обочины и полосы движения.

Как обстоят дела с запуском машин на автопилоте

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал в октябре 2022 г. постановление, которым утвердил тестирование беспилотных авто на трассе М11 (Москва-Санкт-Петербург).

Как пишут другие СМИ, заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации «Автодора» Виктория Эркенова заявила, что сейчас планируется «протестировать информационный сервис обмена данными между цифровой картой и дорожной инфраструктурой М11, а также различные сценарии эксплуатации высоко автоматизированного транспорта, к примеру, при поступлении от инфраструктуры данных о ДТП, погодных условиях и дорожной ситуации».

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Напомним, CNews рассказывал, что первые беспилотные такси «Яндекса» планировали выпустить на городские улицы еще в 2021 г.

17 марта 2022 г. российские власти, наконец, разрешили «Яндексу» запустить свой беспилотный транспорт в нескольких районах Москвы, а также в Иннополисе в Казани и на территории центра «Сириус» в Сочи.

В августе 2022 г. стало известно, что «Яндекс» на фоне санкционных рисков собирается перенести разработку беспилотных автомобилей в Израиль и Сербию. Команда, которая занимается беспилотниками, на тот момент уже мигрировала на облачную инфраструктуру иностранных провайдеров.

Юлия Божко

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