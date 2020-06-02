Единая цифровая платформа экспертизы начала работу

Единая цифровая платформа экспертизы, доступ к которой осуществляется через официальный портал platformaexpert.ru, введена в эксплуатацию 1 июня. Единая платформа позволит значительно повысить качество и скорость работы экспертных организаций и станет эффективным инструментом интеграции строительной отрасли на переходном этапе - до начала повсеместного использования Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Единая цифровая платформа экспертизы разработана проектной группой Главгосэкспертизы России с применением современных информационных технологий на основе отечественного и открытого, свободно распространяемого, программного обеспечения. Главгосэкспертиза России также является правообладателем ЕЦПЭ, в соответствии с регистрацией патента Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Платформа создана на основе технологии облачных решений и позволяет автоматизировать все основные этапы и процедуры проведения экспертизы, в том числе представление на экспертизу и хранение документации, проверку комплектности поступившей документации, ведение договорных документов и контроль оплаты, подготовку замечаний и заключений, взаимодействие заявителя и экспертной организации в части подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью, ведение официальной переписки по проекту экспертизы, отработку замечаний к комплектности и представленным документам, передачу заключения и архива документации в ГИС ЕГРЗ.

«Единая платформа может быть интегрирована в единое информационное пространство строительной отрасли, что позволит экспертным организациям, подключенным к ЕЦПЭ, взаимодействовать друг с другом в рамках общего проекта в несколько кликов», - отметила руководитель центра цифровой трансформации Главгосэкспертизы России Виктория Эркенова.

Платформенные решения, сквозные технологии и другие инструменты, заложенные в ядро цифровой среды, обеспечивают интеграцию на уровне микросервисов и создают условия для работы всех заинтересованных организаций - заказчиков и застройщиков, федеральных органов власти и экспертов, а также многих других участников процесса создания объекта - в единой доверительной среде, с учетом прописанных для каждого ролей и полномочий. Внутри этой среды обеспечена работа с информационными моделями, а также с библиотеками, базами данных, классификаторами, реестрами с использованием элементов интеллектуализации, цифровых ассистентов эксперта и другими цифровыми инструментами.

Единая цифровая платформа учитывает все требования нормативных правовых актов в области проведения государственной экспертизы и интегрирована с информационными системами и базами данных федерального назначения, в том числе Единым государственным реестром заказчиков (ГИС ЕГРЗ), Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), Федеральной информационной адресной системой (ФИАС) и Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

При этом платформа позволяет не только автоматизировать все основные этапы и процедуры проведения экспертизы, но и развивать другие направления, в том числе автоматизировать другие этапы жизненного цикла объектов капитального строительства.

Подготовительный этап внедрения платформы отрабатывался в формате пилотных проектов при участии региональных экспертиз. Использование общедоступной серверной инфраструктуры ЕЦПЭ, по мнению ее разработчиков, позволит повысить эффективность работы региональных экспертных организаций, минимизируя затраты на разработку и сопровождение собственных решений.

Главгосэкспертиза России берет на себя все техническое и функциональное сопровождение платформы, гарантирует своевременное проведение регламентных, ремонтных и аварийно-восстановительных работ, резервное копирование баз данных и файловых хранилищ, а также решение всех инцидентов, не связанных с некорректными действиями пользователей ЕЦПЭ. Главгосэкспертиза также принимает на себя обязательства по доработке платформы в случае изменения нормативно-правовых актов, регламентирующих процессы экспертизы в строительстве.

Доступ к виртуальному офису экспертизы возможен в любой точке, где есть доступ к интернету. При этом для каждого пользователя ЕЦПЭ предусмотрена возможность выбора оптимального тарифа, который предусматривает включенные часы технической поддержки и объем дискового пространства для облачного хранилища документов.

Для консультаций по вопросам эксплуатации ЕЦПЭ Главгосэкспертиза России выделяет единый многоканальный телефон службы поддержки пользователей и обеспечивает круглосуточный прием заявок в электронном виде. Для подключения к платформе достаточно заполнить и направить в Главгосэкспертизу России анкету, заключить договор и выбрать тариф.

В полномасштабном формате промышленной эксплуатации Единая цифровая платформа экспертизы может быть запущена до конца 2020 года.