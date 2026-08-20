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Соболева Елена

СОБЫТИЯ


20.08.2026 ИИ-сервис от ТГУ поможет начинающим предпринимателям выбрать нишу для бизнеса 1
26.04.2018 Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle 1
01.08.2016 Генерал ФТС получил 5 лет за «откаты» при ИТ-закупке 2
08.04.2015 Направлены в суд дела таможенников, взявших «откат» 125 млн руб. на закупке ПО и техподдержки для Oracle 1
04.02.2015 Замгендиректора компании-подрядчика ФТС посадили за «откаты» при ИТ-закупке 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Соболева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

SBL-technologies - СБЛ-техноложис 5 4
Oracle Corporation 7084 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 545 1
Крок - Croc 1964 1
СБЛ-Техноложис 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 755 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 871 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 348 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5680 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13167 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54068 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7635 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12230 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6515 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22816 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5757 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
Шашаев Алексей 14 4
Сорокин Станислав 4 4
Лысаков Вячеслав 9 3
Береговский Игорь 3 3
Бельянинов Андрей 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 166647 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47676 3
Украина 7931 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3156 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8262 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 684 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5524 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53594 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8868 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6609 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3309 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1917 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2439 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1143 1
ТГУ - Томский государственный университет 234 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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