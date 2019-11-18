«Сетевая академия Ланит» разработала адаптированные электронные курсы по Microsoft Office для школьников и учителей

«Сетевая академия Ланит» в рамках сотрудничества с «Мобильным электронным образованием» (компании входят в группу «Ланит») разработала дистанционные курсы по продуктам Microsoft Office для повышения квалификации школьных учителей и дополнительного образования школьников.

Интерактивные учебные материалы по Microsoft Word, Excel и PowerPoint 2016 предназначены для самообразования и включают в себя как теоретические видеомодули по работе с функциональностью программного пакета, так и лабораторные работы с возможностью самопроверки. Проходить их можно в удобном темпе в рамках сроков подписки на курс (доступ открывается на три месяца). После окончания каждой темы предлагается промежуточный тест.

Обучение возможно по программам базового и продвинутого уровня и не предусматривает поддержки преподавателя. Учителя, прошедшие курс до конца и успешно выполнившие итоговое тестирование, получат удостоверение о повышении квалификации. Для детей доступна упрощенная версия каждого курса.

Приобрести обучающие материалы можно в интернет-магазине МЭО – это обширная библиотека онлайн-курсов для изучения школьных предметов и мониторинга знаний учащихся. Линейка дистанционных образовательных программ будет пополняться. Специалистами учебного центра уже ведется разработка курсов для учителей и школьников по другим ИТ-направлениям.

Основной целью проекта является повышение компьютерной грамотности в школьной среде во всех регионах России.

Александр Кондаков, генеральный директор компании «Мобильное электронное образование», сказал: «Мы предоставляем образовательные услуги не только учащимся, большое внимание мы уделяем непрерывному развитию учителей, поэтому наше сотрудничество с "Сетевой академией Ланит" мне представляется очень значимым. Вместе мы даем возможность педагогам, а также ученикам основной и старшей школ овладеть теми цифровыми программами и компетенциями, которые сегодня во многом определяют успешность человека в современном, высокотехнологичном и сложном цифровом мире».

Юлия Шикова, директор «Сетевой академии Ланит», сказала: «В современном мире уверенное пользование компьютером и умение работать в распространенных программах является необходимостью, и дети зачастую владеют технологиями лучше взрослых. Чтобы передавать им актуальные знания, педагогам важно постоянно повышать свою квалификацию, в том числе в области ИТ. Методически выверенное обучение поможет им в кратчайшие сроки освоить офисные программы на уровне, достаточном даже для преподавания».