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Банк «Открытие» полностью автоматизировал работу своего наблюдательного совета

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Банк «Открытие» объявил об успешном завершении автоматизации деятельности наблюдательного совета кредитной организации с использованием системы Boardmaps компании «Дэшборд системс». Проект был реализован за шесть месяцев.

Целью проекта было упростить членам наблюдательного совета доступ к материалам и результатам работы банка для ознакомления и оперативного принятия решений, обеспечить возможность удаленного участия в заседаниях с помощью медиатрансляции и онлайн-чата, оцифровать потоки информации и ускорить информационный обмен.

До сих пор заседания наблюдательного совета банка проходили в классическом формате с использованием бумажного документооборота. Единственными элементами автоматизации были использование стандартных программ из офисного пакета и электронной почты.

Теперь мобильный доступ как на очных, так и на заочных заседаниях позволяет оперативно изучать повестку и другие материалы заседаний наблюдательного совета, проводить электронное голосование. Появилась возможность дистанционной работы из любой точки мира с удобной коммуникацией и безопасным чатом для решения стратегических вопросов. Также реализована функция быстрого доступа к архиву заседаний.

Система Boardmaps предоставляет мультиязычный интерфейс, встроенный модуль синхронной презентации, возможности подключения мобильного устройства с использованием многофакторной аутентификации Mobile Iron, дифференцированный механизм ролевой модели и интеграции с СЭД и корпоративной почтой.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие», сказал: «Большинство членов набсовета банка "Открытие" также входят в набсоветы других организаций группы. Теперь на одном планшете каждого руководителя есть возможность доступа к документам заседаний всех коллегиальных органов, к которым он имеет отношение, при соблюдении всех необходимых мер информационной безопасности. Система позволяет безопасно использовать весь функционал на любых мобильных устройствах. Поэтому результат проекта полезен не только для группы "Открытие", но и для рынка в целом».

В дальнейшем планируется тиражировать это решение на другие коллегиальные органы компаний группы «Открытие».

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