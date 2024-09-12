Российская компания-разработчик объявила о создании тренажера для подготовки к ОГЭ по русскому языку с использованием искусственного интеллекта

Российский разработчик программного обеспечения компания «Нинтегра» анонсировала запуск уникального тренажера rusoge, предназначенного для подготовки к ОГЭ по русскому языку. Этот инновационный продукт стал первым тренажером, позволяющим в режиме реального времени проверить сочинение, благодаря использованию передовых технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Нинтегра».

О внедрении искусственного интеллекта в различные сферы жизни говорил президент России Владимир Путин. «С внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение, да во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования. Это, на мой взгляд, совершенно очевидные вещи», – сказал глава государства, выразив при этом уверенность, что технологии ИИ могут стать помощником для человека.

Интерактивная онлайн-платформа rusoge.ru обеспечивает автоматическую проверку грамотности и выполняет оценку сочинений по разработанным Рособрнадзором критериям оценивания. Это существенно упрощает процесс подготовки учащихся к экзамену по русскому языку в девятом классе. Уникальная российская разработка не только проводит анализ написанных работ, но и формулирует полезные рекомендации и подсказки по методике написания сочинений, помогая школьникам преодолевать творческий кризис и эмоциональную скованность.

В основу тренажера заложена уникальная методика, которая позволяет в короткие сроки развить ключевые навыки, необходимые для успешной сдачи ОГЭ по русскому языку, фактически является цифровым репетитор по русскому языку. Все темы собраны в матрицу терминов. Каждый термин содержит коллекции видео и литературных произведений, а также ориентировочных тем сочинений. Благодаря этому скорость изучения и освоения материалов существенно возрастает. Тренажер помогает ребятам, которые успевают на 3-4 балла школьной программы, но при этом он закладывает основу для сдачи ЕГЭ в 11 классе.

Одной из ключевых функций rusoge является помощь в формулировании главной мысли после прослушивания аудио фрагмента. Это оказывает существенную поддержку при написании изложения. Учащиеся могут легко и быстро сохранять свои работы в формате PDF, отправлять их по электронной почте учителям или репетиторам, что позволяет организовать взаимодействие между учеником и преподавателем.

«Платформа открывает новые возможности, автоматизируя задачи образовательных организаций и создавая интерактивную среду обучения с индивидуальным подходом к каждому школьнику. При этом тренажер строго следует критериям ОГЭ и «ведет» ребенка по структуре сочинения, давая обратную связь и помогая улучшить результаты», — сказал руководитель отдела сопровождения компании «Нинтегра» Федор Брук.

Кроме того, в тренажере предусмотрена система цифровых бонусов, которая мотивирует учеников активно заниматься и достигать прогресса. Это позволяет не только обогатить учебный процесс, но и сделать его более увлекательным.

Одним из значимых преимуществ тренажера rusoge является наличие бесплатного пробного периода, а комфортная стоимость подписки значительно ниже, чем цена занятий у репетиторов. Это делает качественное образование доступным для более широкого круга учащихся и их родителей.

Впервые тренажер был опробован в Московском суворовском военном училище и сразу стал активно использоваться в учебном процессе при подготовке к ОГЭ по русскому языку. Система военного образования всегда была лидером в применении образовательных технологий, и Министерство обороны России уделяет особое внимание подготовке в довузовских образовательных организациях.

«Использование тренажера ОГЭ в образовательной практике показывает положительные результаты. Улучшается качество подготовки и повышается мотивация учащихся. Важно продолжать интеграцию таких технологий в учебный процесс для достижения максимального эффекта», — сказала заместитель начальника Московского суворовского военного училища по инновационным образовательным технологиям Элисо Шерихай.

Интерактивная онлайн-платформа rusoge.ru открывает новые возможности для российских школьников, позволяя им уверенно подготовиться к важному экзамену и раскрыть свой творческий потенциал.